Ксения Бородина призывает мам не запрещать детям сладкое и сосиски

На днях в своем микроблоге известная телеведущая призналась, что ее дети едят колбасу и сладости, когда захотят. По словам Бородиной, такая «пищевая свобода» защитит их в будущем от анорексии и ожирения.

Ешьте больше фруктов и овощей, ограничьте сладкое, отдавайте предпочтение лишь натуральным и экологически чистым продуктам — кажется, в эффективности этих правил питания, проверенных временем и диетологами, не сомневается никто... Кроме Ксении Бородиной.



Известная телеведущая — мама двоих детей: 10-летней Маруси Будаговой и трехлетней Теоны Омаровой. Бородина нередко рассказывает о своих методах воспитания и взглядах на материнство, поднимая под публикациями в Инстаграме настоящую дискуссию.

На днях 36-летняя знаменитость высказалась на тему детского питания. По мнению Бородиной, запрещать детям колбасу, сосиски и сладкое нельзя, потому что это чревато ожирением или анорексией. Свой пост Ксения проиллюстрировала фотографией, на которой младшая дочка Теона с удовольствием уплетает бутерброд с сервелатом.



«Мне так странно, когда родители запрещают сладкое. Ну какое детство без сосисок и конфет! Может это и не полезная еда, но иногда-то можно», — написала в своем блоге телеведущая.

В комментариях мгновенно разразилась жаркая дискуссия. «У меня четверо детей, и никто от колбасы и сладкого не умер», «Зачем загонять ребенка в рамки, которые в головах у взрослых! Это же детство, оно должно быть сладким и веселым», «Согласна с вами. Иногда можно, все в меру», «Жизнь длинная, ещё сами успеют от всего отказаться , а пока маленькие, нужно кайфовать и наслаждаться», — писали одни.



«Я горжусь такими родителями, которые учат кушать только полезное. Конфеты могут быть из сухофруктов, а сосиски домашними. Есть понятие надо и здоровье», «С раннего возраста в рационе ребенка присутствует пищевой мусор... Мы многое что пробовали в детстве, но это не повод, чтоб через все это проходили наши дети», — комментировали другие.



Что бы там ни говорили, а все хорошо в меру. Как заметила Ксения Бородина, повзрослев, дети зачастую начинают восполнять то, что им не доставало в детстве. И если их строго ограничивали в разнообразной (пусть и не всегда полезной) пище, им непременно захочется наверстать упущенное.