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Ксения Бородина призывает мам не запрещать детям сладкое и сосиски

На днях в своем микроблоге известная телеведущая призналась, что ее дети едят колбасу и сладости, когда захотят. По словам Бородиной, такая «пищевая свобода» защитит их в будущем от анорексии и ожирения.

Ешьте больше фруктов и овощей, ограничьте сладкое, отдавайте предпочтение лишь натуральным и экологически чистым продуктам — кажется, в эффективности этих правил питания, проверенных временем и диетологами, не сомневается никто... Кроме Ксении Бородиной.

Известная телеведущая — мама двоих детей: 10-летней Маруси Будаговой и трехлетней Теоны Омаровой. Бородина нередко рассказывает о своих методах воспитания и взглядах на материнство, поднимая под публикациями в Инстаграме настоящую дискуссию.

На днях 36-летняя знаменитость высказалась на тему детского питания. По мнению Бородиной, запрещать детям колбасу, сосиски и сладкое нельзя, потому что это чревато ожирением или анорексией. Свой пост Ксения проиллюстрировала фотографией, на которой младшая дочка Теона с удовольствием уплетает бутерброд с сервелатом. 

«Мне так странно, когда родители запрещают сладкое. Ну какое детство без сосисок и конфет! Может это и не полезная еда, но иногда-то можно», — написала в своем блоге телеведущая. 

В комментариях мгновенно разразилась жаркая дискуссия. «У меня четверо детей, и никто от колбасы и сладкого не умер», «Зачем загонять ребенка в рамки, которые в головах у взрослых! Это же детство, оно должно быть сладким и веселым», «Согласна с вами. Иногда можно, все в меру», «Жизнь длинная, ещё сами успеют от всего отказаться , а пока маленькие, нужно кайфовать и наслаждаться», — писали одни.

«Я горжусь такими родителями, которые учат кушать только полезное. Конфеты могут быть из сухофруктов, а сосиски домашними. Есть понятие надо и здоровье», «С раннего возраста в рационе ребенка присутствует пищевой мусор... Мы многое что пробовали в детстве, но это не повод, чтоб через все это проходили наши дети», — комментировали другие.

Что бы там ни говорили, а все хорошо в меру. Как заметила Ксения Бородина, повзрослев, дети зачастую начинают восполнять то, что им не доставало в детстве. И если их строго ограничивали в разнообразной (пусть и не всегда полезной) пище, им непременно захочется наверстать упущенное.

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13 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Я, как и мое окружение прекрасно выросли без сосисок с колбасой ( родители брезговали из-за санитарных норм их приготовления и качества сырья) , и без конфет в вечном дефиците. Никакого ожирения и анарексии сроду не имели. Дети мои тоже мусор не едят, суррогаты отсутствуют в рационе нашей семьи. Нормальные дети растут, с хорошими спортивными фигурами и пищевыми привычками. Сосиски отчественного производства пробовали дважды, выплюнули, сказали это несъедобно. Их вкусовые рецепторы не приучены есть непонятный вещи. Зачем Бородина называет всю эту гадость вкусняшками и удовольствием мне лично непонятно. Это невкусно!!!! Точно так же мы не пьем заменители вина, не едим суррогаты сыра, не покупаем российскую колбасу. Так зачем нам приучать к некачественному питанию детей? Бородина вот захочет бокал красного за 20 рупь? Ой сомневаюсь!

  • Не соглашусь немного с названием статьи. Бородина в своем посте в Инстаграмм не призывает поглащать сосиски и конфеты киллограммами. Она пишет о том что вполне нормально что ребенок будет есть иногда конфеты и сосиски. Давайте не будем сейчас все строить из себя ПП-мамочек и говорить о том что "да я никогда и не за что не дам ребёнку эту гадость!" Дадите. Немного но дадите. Не вы, так муж или бабушки с дедушками. И ничего страшного с ребенком точно не произойдет.

  • Моя мама была помешана на йоге и здоровом питании, потом и на вегетарианстве. Все детство я ела фасоль, овощи, каши. И мне до трясучки хотелось докторской колбасы, сырокопчёной и паштета....Втихоря хомячила это в гостях. Сейчас я взрослый человек и стараюсь придерживаться здорового питания но если мне раз в полгода припрет съесть сосисок-куплю и съем, думаю это вполне допустимо. Но конечно каждый день такое есть не стоит.

  • Кому как. Для меня загон в рамки - это ограничивать детское и взрослое питание заменителями. Вокруг полным полно мяса, птицы, рыбы, овощей и фруктов. Для чего при хороших доходах САМОЙ приучать ребенка к разной..? Вот чего она добивается, непонятно. Фабричные сосиски невкусные, они как пластик с искусственными добавками на вкус. Все эти наггетсы из жиров и сухих порошков, непонятные суррогаты....Зачем? Кому это нужно? Человек, приученный к обычным продуктам не может есть потом синтетику с химией. Ну, не идет нам дешевый заменитель шоколада, заменители сыра и качественных сосисок из мяса. Странная Бородина. Ожирение возникает из трансжиров (которые находятся в ее перечне), от хорошего мяса или птицы ожирения быть никак не может. Как и анорексии.

  • Гость

    Не соглашусь немного с названием статьи. Бородина в своем посте в Инстаграмм не призывает поглащать сосиски и конфеты киллограммами. Она пишет о том что вполне нормально что ребенок будет есть иногда конфеты и сосиски. Давайте не будем сейчас все строить из себя ПП-мамочек и говорить о том что "да я никогда и не за что не дам ребёнку эту гадость!" Дадите. Немного но дадите. Не вы, так муж или бабушки с дедушками. И ничего страшного с ребенком точно не произойдет.

    Не давала, и я сама не ем, и бабушки дедушки вменяемые у нас. Смысл смотреть на ребенка, произойдет с ним что-то или не произойдет? Зачем давать несъедобное? Я даже на вкус не могу есть эту гадость. Довелось как-то купить хотдог, выкинула.

  • Гость

    Моя мама была помешана на йоге и здоровом питании, потом и на вегетарианстве. Все детство я ела фасоль, овощи, каши. И мне до трясучки хотелось докторской колбасы, сырокопчёной и паштета....Втихоря хомячила это в гостях. Сейчас я взрослый человек и стараюсь придерживаться здорового питания но если мне раз в полгода припрет съесть сосисок-куплю и съем, думаю это вполне допустимо. Но конечно каждый день такое есть не стоит.

    А моя мама была обычная, никакая не помешанная. Поэтому, делала все паштеты сама, как и колбасы. И я была включена в процесс. Сейчас я сама могу есть лапшу только самодельную, паштеты делаю сама. А что в этом сложного?? Йогурт делать одну минуту. Сырокопченую колбасу моя бабушка делала сама, мне лень, поэтому покупаем не ту вредную, что описала Бородина, а настоящую, из мяса, привозим из других стран.

  • Не помню я в союзе анорексиков и ожиревших. Сосисок те дети не ели, были дефицитом, конфеты были на новый год, колбасу тоже мало кто покупал, считали что она с крысами и из туалетной бумаги. Ну, разве что студенты какие или холостяки не озабоченные питанием, и тоже фигурами от остальных на домашнем питании не отличались. Но, это уже и не дети. Зато сейчас мир тонет в ожирении, и врачи умоляют исключить суррогаты из питания детей.

  • мы в детстве редко могли себе позволить колбасу, покупали только по праздникам. зато сейчас у меня нет потребности иметь в своей продуктовой корзине эти бесконечные сосиски, колбасы и т.д.

  • Гость

    Не соглашусь немного с названием статьи. Бородина в своем посте в Инстаграмм не призывает поглащать сосиски и конфеты киллограммами. Она пишет о том что вполне нормально что ребенок будет есть иногда конфеты и сосиски. Давайте не будем сейчас все строить из себя ПП-мамочек и говорить о том что "да я никогда и не за что не дам ребёнку эту гадость!" Дадите. Немного но дадите. Не вы, так муж или бабушки с дедушками. И ничего страшного с ребенком точно не произойдет.

    Бородина вообще не поняла, что написала. Она провела связь между заменителями еды в питании и отсутствием анорексии и ожирения. Чушь, согласитесь. Ожирение от трансжиров и малоподвижного образа жизни. Анорексия - это псхическое отклонение, анорексией болеют и полные люди, это вообще с питанием не связано, это нарушение восприятия своего тела.

  • Сосиски сосискам рознь. Есть за 200 рублей кг, а есть за 1000 руб. То же самое с конфетами. Есть дешёвые с пальмовым маслом, а есть дорогой полезный шоколад.

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