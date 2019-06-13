«Я совершил большую ошибку»: L'One поведал о конфликте с лейблом Тимати

11 июня стало известно, что L’One покинул Black Star. Уход рэпера сопровождался скандалом, и теперь он может лишиться своего сценического имени. На днях музыкант прокомментировал сложившуюся ситуацию.

На днях рэпер L’One прокомментировал свой уход из Black Star. По словам музыканта, его подвела собственная юридическая безграмотность. Рэп-исполнитель начал сотрудничать с лейблом Тимати еще семь лет назад. Тогда он подписал контракт, по которому псевдоним, а также песни, написанные в годы сотрудничества с Black Star, остаются собственностью компании. L’One считает это несправедливостью.

«Я безусловно совершил большую ошибку, подписав договор именно в такой форме и без консультации юристов. Это мое, мне с этим жить и мне из этого выбираться. Это мой опыт. Вопрос устных договоренностей и человеческих отношений давайте оставим за скобками. Не обладая юридической грамотностью, я не смог, к примеру, распознать незаконность одного из пунктов договора», — рассказал рэпер.

1 2 3 ... 10 11 июня стало известно, что L’One прекратил сотрудничество с лейблом Black Star

Однако музыкант не собирается отказываться от своего сценического имени. L'One отметил, что взял свой псевдоним еще до подписания контракта, соответственно, его отчуждение невозможно. Впрочем, исполнитель не отрицает и то, что лейбл может продолжить использовать его псевдоним в своих целях.