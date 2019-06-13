«Я совершил большую ошибку»: L'One поведал о конфликте с лейблом Тимати

На днях рэпер L’One прокомментировал свой уход из Black Star. По словам музыканта, его подвела собственная юридическая безграмотность. Рэп-исполнитель начал сотрудничать с лейблом Тимати еще семь лет назад. Тогда он подписал контракт, по которому псевдоним, а также песни, написанные в годы сотрудничества с Black Star, остаются собственностью компании. L’One считает это несправедливостью.
«Я безусловно совершил большую ошибку, подписав договор именно в такой форме и без консультации юристов. Это мое, мне с этим жить и мне из этого выбираться. Это мой опыт. Вопрос устных договоренностей и человеческих отношений давайте оставим за скобками. Не обладая юридической грамотностью, я не смог, к примеру, распознать незаконность одного из пунктов договора», — рассказал рэпер.
Однако музыкант не собирается отказываться от своего сценического имени. L'One отметил, что взял свой псевдоним еще до подписания контракта, соответственно, его отчуждение невозможно. Впрочем, исполнитель не отрицает и то, что лейбл может продолжить использовать его псевдоним в своих целях.