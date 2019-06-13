В Сети рассекретили молодого бойфренда 40-летней Ани Лорак

В начале года Ани Лорак рассталась со своим супругом. Ходят слухи, что певица уже успела вновь обрести счастье. Не так давно стало известно имя избранника знаменитости.

Ани Лорак с бывшим мужем и дочерью

Этой зимой, после 9 лет брака, Ани Лорак официально развелась со своим мужем Муратом Налчаджиолгу из-за его измены. Впрочем, долго горевать в одиночестве певица не стала — несколько недель назад Ани намекнула, что уже состоит в отношениях.

Знаменитость не захотела раскрывать имя нового избранника, тем самым лишь повысив интерес общественности к своей личной жизни.

Не так давно внимательные интернет-пользователи заметили, что на репетициях рядом с Ани всегда присутствует один и тот же мужчина.

13 июня редакция Telegram-канала «Только никому» выяснила личность таинственного спутника Лорак. Им оказался саунд-продюсер лейбла Black Star, 26-летний Егор Глеб.

Несколько лет назад мужчина переехал в Москву из Киева, чтобы работать в компании Тимати. Продюсер тесно сотрудничал с Егором Кридом, с которым его связывает близкая дружба.

Кстати, ранее Егор Глеб, как и Ани, состоял в браке. У мужчины имеется сын от первой жены Татьяны Решетняк — сестры популярного исполнителя Миши Марвина.

1 2 3 ... 10 Стала известна личность нового возлюбленного Ани Лорак

На данный момент ни Ани Лорак, ни Егор Глеб не отреагировали на рассекречивание своей связи. А ведь известно, что они проводят много времени вместе — поговаривают, что ради молодого возлюбленного певица оставила активную творческую деятельность и уехала на отдых в Америку.