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В Сети рассекретили молодого бойфренда 40-летней Ани Лорак

В начале года Ани Лорак рассталась со своим супругом. Ходят слухи, что певица уже успела вновь обрести счастье. Не так давно стало известно имя избранника знаменитости.
Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак с бывшим мужем и дочерью

Этой зимой, после 9 лет брака, Ани Лорак официально развелась со своим мужем Муратом Налчаджиолгу из-за его измены. Впрочем, долго горевать в одиночестве певица не стала — несколько недель назад Ани намекнула, что уже состоит в отношениях

Знаменитость не захотела раскрывать имя нового избранника, тем самым лишь повысив интерес общественности к своей личной жизни. 

Не так давно внимательные интернет-пользователи заметили, что на репетициях рядом с Ани всегда присутствует один и тот же мужчина. 

Ани Лорак
 

13 июня редакция Telegram-канала «Только никому» выяснила личность таинственного спутника Лорак. Им оказался саунд-продюсер лейбла Black Star, 26-летний Егор Глеб.

Несколько лет назад мужчина переехал в Москву из Киева, чтобы работать в компании Тимати. Продюсер тесно сотрудничал с Егором Кридом, с которым его связывает близкая дружба. 

Кстати, ранее Егор Глеб, как и Ани, состоял в браке. У мужчины имеется сын от первой жены Татьяны Решетняк — сестры популярного исполнителя Миши Марвина.

На данный момент ни Ани Лорак, ни Егор Глеб не отреагировали на рассекречивание своей связи. А ведь известно, что они проводят много времени вместе — поговаривают, что ради молодого возлюбленного певица оставила активную творческую деятельность и уехала на отдых в Америку. 

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13 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, Егор Крид

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая же у лорак дочка страшненькая получилась.... Девчонке ещё совсем немного лет, а уже усы растут и лицо как у Ашота :(

  • где имя, а где фамилия?)

  • Да уж, в России явно беда даже с мало мальски симпатичными мужчинами, если уже Ани Лорак встречается с подобным недоразумением, с лицом хряка.

  • Егор Глеб - рука лицо

  • мне мужик не понравился,действительно хряк какой-то! но Аньке поразвлечься на время подойдет, ей такой и нужен молодой горячий,что б кровь погонял ей. Потом найдет состоятельного и обстоятельного.

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