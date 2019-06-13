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31-летняя актриса Ольга Кузьмина рассталась с мужем, с которым прожила почти полжизни

На днях звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина откровенно рассказала подписчикам о личной жизни. Актриса поведала историю своих отношений с мужем.

Ольга Кузьмина, известная зрителям по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», поделилась с фолловерами рассказом о своем браке. Знаменитость призналась, что рассталась с мужем Алексеем, с которым была вместе со студенческой скамьи.

Ольга рассказала, что они с супругом познакомились, когда ей было 17 лет, а ему — 20. Пара провела вместе долгих 14 лет. Актриса отметила, что за эти годы они оба очень изменились. Она намекнула, что именно это и стало причиной расставания.

«Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь — это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — написала Кузьмина.

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13 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Ольга Кузьмина

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