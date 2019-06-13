«Я миротворец»: в новом интервью Алсу рассказала о гордости, умении прощать обиды и своих взглядах на жизнь

На днях певица Алсу дала интервью российскому Elle, в котором поделилась содержимым своей сумочки, рассказала о модных трендах и о том, как оставаться красивой не только снаружи, но и внутри.

После недавнего скандала на проекте «Голос. Дети» 35-летняя певица Алсу вернулась в свой привычный рабочий график — съемки, концерты, интервью... На этот раз многодетная мама поговорила с корреспондентом журнала Elle на темы материнства, внутренней красоты и быстротечности времени.



Певица поделилась, что в последнее время редко появляется на экранах, ведь она «давно не работает как раньше». Алсу призналась, что на сегодняшний день вся ее жизнь посвящена семье. «Для меня сегодня важнее проводить время рядом с детьми. Я редко даю концерты, не очень часто мелькаю на ТВ. Тем не менее, мне много пишут, и моя персона до сих пор вызывает большой интерес», — рассказала она.

Признанная красавица, Алсу не считает, что внешность — гарант успеха. По ее мнению, куда важнее внутренний свет и благородство. «Видишь красивого человека, мужчину или женщину, но как только начинаешь общаться, все очарование тут же улетучивается. И наоборот — от человека такой позитив исходит, такая энергия, что тебя тянет к нему как магнитом. Поэтому для меня красота — это не значит быть как с картинки. Это значит обладать добротой, уверенностью в себе», — поделилась знаменитость.

Алсу призналась, что негативные эмоции — такие как злось, обида, ненависть — разрушают не только душу, но и красоту. Кроме того, звезда поделилась советом, как поступать, если чувствуешь внутри себя негатив.



«Однажды, когда мне было очень плохо, одна женщина посоветовала мне: сделай что-то хорошее кому-нибудь. Просто так. Любому человеку — близкому или не очень. И тебя отпустит. Это и правда работает. Как только ты помогаешь тому, кому в данный момент тяжело, становится легче», — рассказала Алсу.

1 2 3 ... 9 Певица Алсу прославилась в конце 1990-х благодаря своей песне «Зимний сон»

Кроме того, певица раскрыла свою главную «суперспособность». По мнению Алсу, она прирожденный миротворец: «Я готова первая начать разговор, даже если не считаю себя виноватой. Я вообще не гордец в этом смысле. Мне главное — помириться. Спокойствие и мир — самое важное».