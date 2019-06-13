Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вера Брежнева в шутку призналась в самолюбовании

На этот раз новый клип Веры Брежневой свел с ума не только мужчин и преданных фанатов, но и саму исполнительницу. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

Прошла уже неделя, как поклонники впервые увидели новый клип Веры Брежневой «Я не святая», но, как и хорошее вино, ролик продолжает оставлять приятное послевкусие. И это не удивительно! В нем блондинка предстала в дерзком наряде — откровенном блестящем боди с глубоким вырезом, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги, и короткой кожаной куртке, от которой Вера эффектно избавляется в середине клипа.

Насладиться собой не может перестать и сама певица, делясь с подписчиками соблазнительными кадрами со съемок. Снимки с бэкстейджа супруга Константина Меладзе сопровождает ироничными высказываниями о самолюбовании: «Не могу вполсилы любить себя… Вернее результат моей суперкоманды на съемках».

Фанаты оценили юмор звезды. К тому же Вера не забыла и про хэштеги, назвав свою героиню «инстаграмщицей и тяжелым люксом в одном». И с этим сложно не согласиться!

Напомним, что клип Брежневой «Я не святая» стал ее третьим музыкальным видео за текущий год. Ранее она презентовала ролики на песни «Любите друг друга» и «Зла не держи», которые вызвали не меньший фурор.

Перейти к обсуждению


13 июня 2019
Текст Кристина Рейхерт
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.