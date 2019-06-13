Вера Брежнева в шутку призналась в самолюбовании

На этот раз новый клип Веры Брежневой свел с ума не только мужчин и преданных фанатов, но и саму исполнительницу. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

Прошла уже неделя, как поклонники впервые увидели новый клип Веры Брежневой «Я не святая», но, как и хорошее вино, ролик продолжает оставлять приятное послевкусие. И это не удивительно! В нем блондинка предстала в дерзком наряде — откровенном блестящем боди с глубоким вырезом, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги, и короткой кожаной куртке, от которой Вера эффектно избавляется в середине клипа.

Насладиться собой не может перестать и сама певица, делясь с подписчиками соблазнительными кадрами со съемок. Снимки с бэкстейджа супруга Константина Меладзе сопровождает ироничными высказываниями о самолюбовании: «Не могу вполсилы любить себя… Вернее результат моей суперкоманды на съемках».

Фанаты оценили юмор звезды. К тому же Вера не забыла и про хэштеги, назвав свою героиню «инстаграмщицей и тяжелым люксом в одном». И с этим сложно не согласиться!

Напомним, что клип Брежневой «Я не святая» стал ее третьим музыкальным видео за текущий год. Ранее она презентовала ролики на песни «Любите друг друга» и «Зла не держи», которые вызвали не меньший фурор.