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Бодипозитив или пропаганда ожирения? Новые манекены Nike спровоцировали споры

С чего же начинается рельеф на теле? Один из главных спортивных гигантов на фэшн-рынке считает, что с шопинга.

Популярный спортивный бренд Nike представил первые в своей истории манекены для демонстрации одежды плюс-сайз. Причиной их появления стали просьбы полных людей, которым непросто найти себе подходящую экипировку или угадать, как они будут смотреться в вещах, рекламируемых стройными моделями. Как сообщают представители компании, бодипозитивные манекены призваны подчеркнуть, что размер плюс вовсе не является признаком неактивного или нездорового образа жизни.

Пока что новинка украсила лишь флагманские магазины в Лондоне. Однако о ней уже говорит весь мир. 

Многие интернет-пользователи одобрили инициативу бренда и выразили слова благодарности за то, что компания думает о людях всех комплекций: «Nike работает по системе все включены. Я за!», «Эти манекены заставляют поверить в свои силы», «Впервые за 30 лет я увидела манекен похожий на себя».

Впрочем, нашлись и те, кто выступил против, утверждая, что подобного рода демонстрация способствует ожирению и нежеланию стремиться к лучшей форме. 

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13 июня 2019
Текст Кристина Рейхерт
Теги

Nike

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