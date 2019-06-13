СМИ: экс-ведущий MTV Михаил Рольник находится в коме

В прессе появилась информация о том, что бывший ведущий легендарной программы «12 злобных зрителей» Михаил Рольник был госпитализирован. По данным журналистов и коллег, мужчину ввели в состояние искусственной комы, вероятно, из-за отравления алкоголем.

В прошлом году по случаю 20-летия MTV в России мы вспоминали звезд телеканала и его самых ярких ведущих. В наш рейтинг попал и Михаил Рольник, который вел «Shit-парад» вместе с коллегой Асей Калясиной, а также шоу «12 злобных зрителей».



После ухода с MTV Рольник работал на Муз-ТВ, а потом продолжил заниматься журналистикой, но уже вдали от медийной публичности. О том, как жил Михаил последнее время почти ничего неизвестно.

В новостные сводки он вернулся на днях, но по весьма тревожному поводу.

13 июня телеграм-канал Baza сообщил о том, что Рольник находится в коме в одной из столичных больниц. Скорую экс-ведущему вызвали прохожие, когда увидели его лежащим на улице без сознания. После обследования в крови Михаила была обнаружена значительная доза алкоголя.

1 2 3 4 5 6 Михаил Рольник госпитализирован в Москве

Журналисты РБК связались с коллегой Рольника Асей Калясиной, которая частично подтвердила распространенную в Телеграме информацию. «В данный момент Михаил Рольник находится в Боткинской больнице, он в искусственной коме, более точную информацию я пока жду», — сообщила экс-телеведущая.



Также сообщение о состоянии здоровья Рольника оставила его возлюбленная в своем Фейсбуке. Она попросила прекратить «хоронить живых» и сообщила, что Михаил находится в медикаментозной коме, но у него отказали почки.