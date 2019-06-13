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Ксения Собчак взяла интервью у Константина Богомолова: на какие вопросы она получила откровенные ответы, а на какие — резкий отказ

Youtube-шоу Ксении Собчак регулярно становится поводом для обсуждения в Сети. Медиадива, бесспорно, обладает редким талантом выбирать актуальных героев и задавать острые вопросы. В новом выпуске на откровенную беседу согласился Константин Богомолов.

25 июня Константин Богомолов вступит в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Это повышение широко обсуждалось в прессе и светских кулуарах. Для многих оно стало неожиданностью. Кто-то поспешил связать успех театрального режиссера с его романом с Ксенией Собчак.

Последняя на волне всеобщего интереса решила взять у Богомолова интервью, пригласив его в свою программу «Осторожно, Собчак!». За пять часов видео посмотрели более 100 тысяч человек, и, как нам кажется, многие из них не услышали того, что ожидали.

Разговор Ксении и Константина строился вокруг его профессиональной деятельности и повышения. В начале интервью Богомолов показал Собчак квартиру, в которой вырос, рассказал о детстве. Затем знаменитости переместились в Театр на Малой Бронной, где режиссер признался, что уже давно был готов к руководящей должности. 

За примерно час Ксения и Константин обсудили его планы на посту художественного руководителя, взгляды на современный театр, литературу. При этом Богомолов категорически отказался судить коллег, ведь критика тех, с кем он работает над одним делом, противоречит его принципам. Да и в принципе, как отмечают интернет-пользователи, режиссер нередко вел себя высокомерно и даже в некоторой степени раздраженно. Впрочем, ведущую это не смущало.

В целом, провокационным это интервью Собчак назвать сложно. Ксения позволяла Константину обходить стороной темы, комментировать которые он не был готов. Например, в конце Собчак задала вопрос о личной жизни, на что получила категорический отказ.

Отметим, что не обошлось без юмора, больше похожего на флирт. Собираясь заканчивать интервью, Собчак шутливо сказала: «Я не могу свою жизнь тратить на вас». «Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно», — без колебания ответил Богомолов.

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13 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой же он не очень!На его фоне даже она выигрывает!

  • Самое скучное интервью из всех что она снимала. Собеседник очень нудный, полуспит, полубормочет... Я не смогла осилить.

  • Самодовольный тип!

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