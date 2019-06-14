Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж

Совсем недавно старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман окончила американскую школу и отпраздновала выпускной. Теперь 18-летняя девушка поступила в один из самых престижных вузов Калифорнии.

В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет. Само учебное заведение находится в штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом. Сейчас же 18-летняя девушка стала студенткой.

Как сообщает издание «7 дней», Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который также расположен в Калифорнии. В этом учебном заведении представлено около 30 специальностей. Какую из них выбрала дочь Брежневой — пока неизвестно. Кстати, о поступлении сообщила сама Киперман в Инстаграме, написав в профиле название колледжа и год выпуска.



1 2 3 ... 10 Недавно 18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман окончила американскую школу

Напомним, Соня — дочь Веры Брежневой от Виталия Войченко. Пара рассталась, когда девочке было около года. Также у певицы есть дочь Сара от брака с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Младшей сестре Сони в этом году исполнится 10 лет.