Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж

Совсем недавно старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман окончила американскую школу и отпраздновала выпускной. Теперь 18-летняя девушка поступила в один из самых престижных вузов Калифорнии.

В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет. Само учебное заведение находится в штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом. Сейчас же 18-летняя девушка стала студенткой.

Как сообщает издание «7 дней», Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который также расположен в Калифорнии. В этом учебном заведении представлено около 30 специальностей. Какую из них выбрала дочь Брежневой — пока неизвестно. Кстати, о поступлении сообщила сама Киперман в Инстаграме, написав в профиле название колледжа и год выпуска.

  • Соня Киперман
    1 2 3 ...10
    Недавно 18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман окончила американскую школу
    Смотреть галерею

Напомним, Соня — дочь Веры Брежневой от Виталия Войченко. Пара рассталась, когда девочке было около года. Также у певицы есть дочь Сара от брака с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Младшей сестре Сони в этом году исполнится 10 лет.

Перейти к обсуждению


14 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева, Михаил Киперман, Соня Киперман

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.