Выпуск программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины?» стал причиной громкого скандала

На днях телеведущая Елена Малышева спровоцировала споры, использовав в эфире о детях с нарушениями развития термины «кретины» и «идиоты». Многие отметили, что подобные слова не должны использоваться на современном телевидении.

В недавнем выпуске программы «Жить здорово» Елена Малышева использовала слова «кретины» и «идиоты» по отношению к детям с нарушениями развития. Рассуждая о эндокринных заболеваниях, телеведущая отметила, что «кретинизм» — это медицинский термин, определяющий определенную степень умственной отсталости.

Кроме того, темы программы были сформулированы следующим образом: «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?».

Высказывания Малышевой стали причиной резкой реакции со стороны общественных организаций. Например, представители ассоциации «Аутизм — Регионы» осудили телеведущую за использование некорректной лексики в адрес людей с особенностями развития. Ассоциация также потребовала официального комментария от руководства Первого канала.



К слову, психиатры, опрошенные журналистами агентства РИА Новости, встали на сторону Малышевой, заявив, что «слова ''кретин'' и ''идиот'' являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле».

1 2 3 ... 10 На днях высказывание Елены Малышевой спровоцировало скандал

Стоит отметить, что программа «Жить Здорово» уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Высказывания ведущих и исследования, освещаемые в эфире, даже становились причиной судебных исков к Первому каналу. Например, в начале этого года многие интернет-пользователи раскритиковали номер с «танцующей маткой», который посчитали неуместным.

