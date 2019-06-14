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Выпуск программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины?» стал причиной громкого скандала

На днях телеведущая Елена Малышева спровоцировала споры, использовав в эфире о детях с нарушениями развития термины «кретины» и «идиоты». Многие отметили, что подобные слова не должны использоваться на современном телевидении.

В недавнем выпуске программы «Жить здорово» Елена Малышева использовала слова «кретины» и «идиоты» по отношению к детям с нарушениями развития. Рассуждая о эндокринных заболеваниях, телеведущая отметила, что «кретинизм» — это медицинский термин, определяющий определенную степень умственной отсталости.

Кроме того, темы программы были сформулированы следующим образом: «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?».

Высказывания Малышевой стали причиной резкой реакции со стороны общественных организаций. Например, представители ассоциации «Аутизм — Регионы» осудили телеведущую за использование некорректной лексики в адрес людей с особенностями развития. Ассоциация также потребовала официального комментария от руководства Первого канала.

К слову, психиатры, опрошенные журналистами агентства РИА Новости, встали на сторону Малышевой, заявив, что «слова ''кретин'' и ''идиот'' являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле».

Стоит отметить, что программа «Жить Здорово» уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Высказывания ведущих и исследования, освещаемые в эфире, даже становились причиной судебных исков к Первому каналу. Например, в начале этого года многие интернет-пользователи раскритиковали номер с «танцующей маткой», который посчитали неуместным.

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14 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Елена Малышева

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Давно уже пора закрыть эту псевдонаучную передачу. Можно же было выразится и покорректнее.

  • Собчак назвала Малышеву мерзавкой за эти слова. Кретин, даун, имбецил, идиот - это медицинские термины.

  • Когда же уже закроют эту мерзкую передачу и всех этих врачей-клоунов разгонят

  • Это действительно медицинские термины, но к сожалению в современном обществе используются, как негативные высказывания и обзывательства. Руководство программы не могло этого не знать, поэтому да, неуместно их использовать в тв программе, неприятно и обидно за таких детей.

  • Кажется, пришло время внести изменения в научную лексику ...

  • Малышева-провокатор) и Борисову в тему позвала, кого же ещё...

  • Я удивлена, что кто-то вообще смотрит эти программы.

  • Гость

    Я удивлена, что кто-то вообще смотрит эти программы.

    Верно !!!

  • Это медицинские термины.Народ необразованный , при чем тут она.

  • Малышева в штанах - бомба !

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