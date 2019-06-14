Сын знаменитого хоккеиста Максима Соколова подозревается в жестоком убийстве собственной матери

В семье российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия. Его жена Ирина была жестоко убита в своем доме. Сейчас следственный комитет пытается установить все обстоятельства произошедшего. Среди подозреваемых — сын спортсмена.

Максим Соколов

Супруга хоккеиста Максима Соколова Ирина была убита в частном доме в Ленинградской области. По одной из версий, преступление совершил 18-летний сын Соколовых Максим. Согласно ряду источников, в том числе и агентству ТАСС, между ним и его матерью произошел конфликт. После этого Максим схватил нож и нанес удар.

Максим Соколов

Первым о трагедии сообщил 15-летний сын хоккеиста Арсений. По информации местного портала 47news.ru, 13 июня около 14:00 он прибежал в дом к соседям и закричал: «Помогите, старший брат сошел с ума! Он убивает мать».

Максим Соколов-младший

Когда Арсений вместе с соседями вернулся домой, они обнаружили, что Ирина уже мертва, а Максим лежит без сознания. Врачи диагностировали у старшего сына Соколовых множество ран, в том числе порезы обеих кистей и колотое ранение груди.

Кто нанес молодому человеку травмы, пока неизвестно.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», Арсений Соколов сейчас задержан по подозрению в совершении преступления. На допросе он поведал, что старший брат готовил ритуальное убийство всей семьи. Следствие работает над тем, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.