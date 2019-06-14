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Одинокая и сексуальная: Ирина Шейк не оставила шансов сестрам Хадид и другим моделям на показе в Италии

На днях в пригород Флоренции слетелись топ-модели со всего мира. В честь 90-летия магазина LuisaVillaRoma Карин Ройтфельд организовала шоу, которое заставило публику ахнуть.
Площадь Микеланджело во Флоренции
Площадь Микеланджело во Флоренции

Вечером 13 июня в специально построенном амфитеатре в пригороде солнечной Флоренции собралось не меньше пяти тысяч гостей, чтобы поздравить с юбилеем знаменитый мультибрендовый магазин LuisaVillaRoma. В праздничную программу мероприятия входили коктейльная вечеринка, дефиле, выступление Ленни Кравица, а также специальный ужин для звездных гостей.

Организацией модного показа занималась сама Карин Ройтфельд. Именно она отобрала 90 мужских и женских образов сезона осень-зима 2019/20. Среди брендов, которым посчастливилось представить свои вещи, были Givenchy, Prada, Burberry, Off-White, Richard Quinn и Simone Rocha. 

Ройтфельд не скрывала, что при подборе образов для дефиле вдохновлялась эпохой девяностых. «Блистательное, революционное десятилетие в моде. Я сразу подумала о знаменитом показе Yves Saint Laurent 1998 года! Вместе с тем, я не хотела никакого ретро», — заявила Карин. 

Показ действительно смог удивить. Ройтфельд объединила на подиуме новых фэшн-звезд и манекенщиц с внушительным послужным списком, в число которых вошла и Ирина Шейк. Экс-возлюбленной Брэдли Купера, похоже, некогда грустить: на показе во Флоренции она предстала сразу в нескольких роковых луках — черном кожаном платье Ermanno Scervino и соблазнительном костюме в полоску от Mugler. 

В модном показе также приняли участие: Каролина Куркова, Наташа Поли, Крис Грикайте, Белла и Джиджи Хадид, Лара Стоун, Алессандра Амбросио и другие модели.

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14 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Джиджи Хадид, Белла Хадид, Лара Стоун, Ирина Шейк, Каролина Куркова, Алессандра Амбросио, Карин Ройтфельд, Наташа Поли

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Все девочки хороши.

  • У беллы Хадид странный сарафан. расцветка понравилась , но ... этот торчащий гребень. К чему он? )

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