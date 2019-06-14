«Ее история в корне поменяла мою жизнь»: Анфиса Чехова рассказала, как пережила смерть Жанны Фриске

Предстоящий эфир телепрограммы «Привет, Андрей!» посвящен годовщине смерти Жанны Фриске, которой не стало 15 июня 2015 года. Андрей Малахов пригласил в свою студию родственников и друзей знаменитой певицы, в числе которых была и Анфиса Чехова.
«Скоро 4 года, как Жанны нет с нами. Сложно было сдержать слезы. Ее история в корне поменяла мою жизнь», — написала телеведущая в своем микроблоге.
Чехова не осталась в стороне и от скандальной истории, связанной с сыном Жанны Фриске. Мальчика не могут поделить между собой Дмитрий Шепелев и родители погибшей певицы.
«Так грустно, так больно, когда уходит красивый человек, а после этого начинаются некрасивые истории. Желаю родителям Жанночки увидеть внука, желаю всем нам принимать верные решения и уметь прощать», — поделилась своими мыслями Анфиса.
Напомним, что известие о смерти подруги побудило 41-летнюю Чехову взяться за перо. Для того, чтобы пережить горе, известная телеведущая начала писать стихи. Свою книгу «Стихи, мысли, чувства» она писала в память об ушедшей подруге.