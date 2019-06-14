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«Ее история в корне поменяла мою жизнь»: Анфиса Чехова рассказала, как пережила смерть Жанны Фриске

Анфиса Чехова была близкой подругой Жанны Фриске, четыре года назад скончавшейся от опухоли головного мозга. Незадолго до годовщины смерти певицы Чехова решила публично поделиться своими переживаниями после тяжелой утраты.

Предстоящий эфир телепрограммы «Привет, Андрей!» посвящен годовщине смерти Жанны Фриске, которой не стало 15 июня 2015 года. Андрей Малахов пригласил в свою студию родственников и друзей знаменитой певицы, в числе которых была и Анфиса Чехова. 

«Скоро 4 года, как Жанны нет с нами. Сложно было сдержать слезы. Ее история в корне поменяла мою жизнь», — написала телеведущая в своем микроблоге. 

Чехова не осталась в стороне и от скандальной истории, связанной с сыном Жанны Фриске. Мальчика не могут поделить между собой Дмитрий Шепелев и родители погибшей певицы. 

«Так грустно, так больно, когда уходит красивый человек, а после этого начинаются некрасивые истории. Желаю родителям Жанночки увидеть внука, желаю всем нам принимать верные решения и уметь прощать», — поделилась своими мыслями Анфиса. 

Напомним, что известие о смерти подруги побудило 41-летнюю Чехову взяться за перо. Для того, чтобы пережить горе, известная телеведущая начала писать стихи. Свою книгу «Стихи, мысли, чувства» она писала в память об ушедшей подруге. 

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14 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Анфиса Чехова, Жанна Фриске

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