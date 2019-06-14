«Хочу привязать его к себе навсегда»: Дженнифер Лоуренс откровенно поведала о подготовке к свадьбе

На днях стали известны подробности предстоящей свадьбы 28-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего Кука Марони. Оказалось, невеста уже выбрала платье и определилась, будет ли менять фамилию.

В феврале этого года Дженнифер Лоуренс породила слухи о свадьбе с возлюбленным Куком Марони, представ перед публикой с красивым кольцом на безымянном пальце. А 12 мая информация о помолвке подтвердилась: жених и невеста устроили специальную вечеринку для самых близких друзей и родственников, на которой и объявили о своем решении стать мужем и женой.

На днях стало известно, что Дженнифер уже выбрала свадебное платье и нашла идеальное место для проведения праздничной вечеринки. Об этом она рассказала в интервью для подкаста Naked.



«Я увидела платье и сразу поняла: ''Вот он, мой свадебный наряд''. Точно так же я выбрала и место для церемонии, это было очень легко. Только взглянув на локацию, я подумала ''Ну да, вот то самое место''», — пошутила Лоуренс.

По словам актрисы, она совершенно не нервничает из-за предстоящего торжества. Дженнифер призналась, что «слишком ленива, чтобы переживать». Однако эмоциональная буря — своего рода свадебная традиция, без которой не может обойтись ни одна невеста. Переживания все же настигли и Лоуренс. Это случилось из-за срыва девичника, на который... никто не пришел.



Оказалось, невеста до последней минуты не собиралась устраивать традиционную вечеринку с подругами. Решение было внезапным, поэтому все подруги, которых Лоуренс пригласила на девичник, оказались заняты.



«Я расплакалась... И официально вступила в клуб сумасшедших невест», — пошутила звезда.

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Дженнифер Лоуренс заявила, что до встречи с Куком Марони никогда не задумывалась о свадьбе. Но повстречав любимого, сразу поняла: «он — тот самый человек».



«Мы только познакомились, и сразу поняли, что созданы друг для друга. Хочется привязать Кука к себе навсегда. Хорошо, что это можно сделать юридически. Для меня большая честь стать миссис Марони, и я с радостью сменю фамилию. Правда, в мире кино я все равно останусь Дженнифер Лоуренс», — поделилась актриса.