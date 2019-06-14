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Сын Сергея Зверева объяснил, почему ушел в монастырь

Неожиданно для всей семьи сын Сергей Зверева отправился в Борисоглебский монастырь. Как выяснилось, мотивом этого поступка стала обида на отца.

25-летний сын Сергея Зверева провел целый месяц в Борисоглебском монастыре. Причем, решение уйти от мирской жизни он принял из-за обиды на отца. Сергей Зверев–младший и без того не общался с родителем на протяжении двух лет, однако недавнее интервью стилиста стало поводом для открытого конфликта.

Напомним, в середине апреля на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Сергей Зверев рассказал о том, что взял сына из детского дома, а также обвинил невестку в криминальном прошлом. Зверев-младший прокомментировал выступление отца так: «Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь».

Все это время Зверев-младший жил в маленькой келье, помогал монахиням по хозяйству и обдумывал произошедшее. Сергею сложно примириться с постоянными конфликтами с отцом. Впрочем, молодому человеку удалось найти свою биологическую мать, и теперь он продолжает поддерживать с ней общение. К слову, от своей идеи Сергей отказываться не планирует — в скором времени он хочет снова туда вернуться.

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14 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Сергей Зверев

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Как жаль что они больше не общаются . По-моему вместе мы их больше не увидим,оба гордые. Неужели нельзя перебороть себя и начать общаться?

  • А жена где?

  • Мальчик очень не благодарный. Как в мультфильме :" отмыли, отчистили, а он нам Фиг Вам рисует". Прислушался бы к отцу, который за него переживал как за родного, столько сил вложил в его здоровье и благополучия. Лучше бы не в монастырь пошел, а помог отцу с Байкалом, так нет же, ему только по шоу скакать, кукситься что он бедный несчастный и никто его не понимает... Бедный Сергей старший.

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