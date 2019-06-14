Сын Сергея Зверева объяснил, почему ушел в монастырь

Неожиданно для всей семьи сын Сергей Зверева отправился в Борисоглебский монастырь. Как выяснилось, мотивом этого поступка стала обида на отца.

25-летний сын Сергея Зверева провел целый месяц в Борисоглебском монастыре. Причем, решение уйти от мирской жизни он принял из-за обиды на отца. Сергей Зверев–младший и без того не общался с родителем на протяжении двух лет, однако недавнее интервью стилиста стало поводом для открытого конфликта.

Напомним, в середине апреля на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Сергей Зверев рассказал о том, что взял сына из детского дома, а также обвинил невестку в криминальном прошлом. Зверев-младший прокомментировал выступление отца так: «Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь».

1 2 3 ... 10 Cын Сергея Зверева провел месяц в Борисоглебском монастыре

Все это время Зверев-младший жил в маленькой келье, помогал монахиням по хозяйству и обдумывал произошедшее. Сергею сложно примириться с постоянными конфликтами с отцом. Впрочем, молодому человеку удалось найти свою биологическую мать, и теперь он продолжает поддерживать с ней общение. К слову, от своей идеи Сергей отказываться не планирует — в скором времени он хочет снова туда вернуться.

