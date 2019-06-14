Анастасия Решетова назвала бьюти-процедуры, от которых отказалась из-за беременности

Тяжела жизнь инстаграм-звезды! Анастасия Решетова привыкла посвящать немало времени ежедневному уходу за телом. А всевозможными масками для лица и питательными кремами дело не ограничивается — список регулярных бьюти-процедур знаменитости довольно велик.
Звезда не скрывает, что постоянно увеличивала губы с помощью инъекций геля Juviderm, посещала солярий, практиковала лазерную эпиляцию, наращивала ресницы, а кроме того — красила волосы и брови.
Но большая часть этих косметологических процедур довольно опасна, поэтому во время беременности о многих из них пришлось забыть. Например, Анастасия была вынуждена отказаться от лазерной эпиляции, которая может навредить здоровью малыша. Кроме того, она больше не делает инъекции для увеличения губ и использует специальный тоник для окрашивания волос.
Помимо этого, будущая мама постоянно делает лимфодренажный массаж, способствующий улучшению циркуляции крови, а также продолжает наращиват ресницы и подкрашивать брови.