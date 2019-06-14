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Анастасия Решетова назвала бьюти-процедуры, от которых отказалась из-за беременности

Лазерная эпиляция, гель для увеличения губ, привычная краска для волос — обо всем этом 23-летней невесте Тимати пришлось забыть на время беременности. В своем недавнем посте Решетова поделилась, как выпутывается из сложившейся ситуации...

Тяжела жизнь инстаграм-звезды! Анастасия Решетова привыкла посвящать немало времени ежедневному уходу за телом. А всевозможными масками для лица и питательными кремами дело не ограничивается — список регулярных бьюти-процедур знаменитости довольно велик.

Звезда не скрывает, что постоянно увеличивала губы с помощью инъекций геля Juviderm, посещала солярий, практиковала лазерную эпиляцию, наращивала ресницы, а кроме того — красила волосы и брови.

Но большая часть этих косметологических процедур довольно опасна, поэтому во время беременности о многих из них пришлось забыть. Например, Анастасия была вынуждена отказаться от лазерной эпиляции, которая может навредить здоровью малыша. Кроме того, она больше не делает инъекции для увеличения губ и использует специальный тоник для окрашивания волос.

Помимо этого, будущая мама постоянно делает лимфодренажный массаж, способствующий улучшению циркуляции крови, а также продолжает наращиват ресницы и подкрашивать брови. 

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14 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова

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  • Ооо, на какие жертвы приходится Насте идти из-за беременности😰😰

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