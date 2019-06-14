Тяжелой поступью: Виктория Бекхэм надела неудобные, но модные туфли на два размера больше

Стройняшка Виктория Бекхэм и в 45 выглядит гораздо эффектней, чем многие старлетки. Она держит себя в отличной форме, но, как выяснилось, с миниатюрной звезды спадают не только джинсы, но и... туфли.

На днях Виктория Бекхэм была замечена в Голливуде в необычном для себя образе: сдержанный лук, состоящий из джинсов и белой футболки, Вики разбавила ярким акцентом — зелеными неоновыми лодочками.



Как оказалось, знаменитые туфли Balenciaga за 650 евро (почти 47 000 рублей) были на несколько размеров больше, чем ножка миссис Бекхэм. Звезда буквально «вываливалась» из модной новинки.

Папарацци мгновенно отреагировали и засняли, как Виктория боком пробиралась к своему автомобилю. Знаменитость даже изменила походку, чтобы зеленые туфли ненароком не слетели с ее ног.



«Неужели нельзя было купить обувь по размеру?», «Вики, ты же дизайнер, что с тобой?», «Она еле ходит», — прокомментировали новость поклонники.

1 2 3 ... 10 Виктория Бекхэм — не единственная звезда, кто выбирает обувь на несколько размеров больше

Не спешите удивляться! Многие звезды появляются на ковровых дорожках в туфлях на несколько размеров больше. Этому есть объяснение: во-первых, такая обувь не будет натирать во время многочасовой церемонии, а во-вторых — ножка в «гулливеровских» лодочках смотрится миниатюрнее и изящнее.



Сама Виктория Бекхэм неоднократно появлялась на публике в обуви, которая явно была ей не по размеру, поэтому нынешний лук — скорее правило, чем исключение.