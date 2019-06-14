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В новой съемке 49-летняя Наоми Кэмпбелл предстала полностью обнаженной

49-летняя американская модель Наоми Кэмпбелл и не думает завершать карьеру, снимаясь для ведущих мировых изданий. На этот раз икона приняла участие в фотосессии, местом для которой была выбрана пустыня.

Наоми Кэмпбэлл — одна из самых успешных и известных супермоделей в мире, которая покоряет подиумы вот уже 30 лет. Звезда выглядит по-прежнему шикарно, что и доказала, опубликовав снимок из новой откровенной фотосессии для июльского номера британского Vogue.

Съемка проходила в Кении в окружении песков и дюн африканской пустыни. Единственное, что было на модели, это тонкая золотая цепочка на талии.

Несмотря на то, что Наоми была на вершине фэшн-индустрии еще в 1980-х, она призналась, что до недавнего времени не чувствовала себя комфортно в своем теле и на протяжении всей карьеры боролась с чувством стеснения, особенно когда позировала в нижнем белье или в откровенных образах. 

  • Наоми Кэмпбелл
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    «Всякий раз, когда позировала в белье, я чувствовала себя невероятно скованно...» — поведала недавно Наоми Кэмпбелл
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Сегодня она научилась расслабляться и принимать себя, но это чувство пришло с возрастом и присутствует в ее жизни только последние несколько лет.

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14 июня 2019
Текст Кристина Рейхерт
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @jamie.hawkesworth, Instagram
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Наоми Кэмпбелл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • «Старая» не стареющая гвардия! Божественна!!! Мне кажется, что перед этой пятеркой Топ-моделей, время просто неподвластно!!!

  • Что за неловкая поза?

  • Невероятная

  • Эта старая пантера прекрасна до сих пор и достойной ей замены я до сих пор не вижу!

  • блин, она похожа на писующего мальчика

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