В новой съемке 49-летняя Наоми Кэмпбелл предстала полностью обнаженной

49-летняя американская модель Наоми Кэмпбелл и не думает завершать карьеру, снимаясь для ведущих мировых изданий. На этот раз икона приняла участие в фотосессии, местом для которой была выбрана пустыня.

Наоми Кэмпбэлл — одна из самых успешных и известных супермоделей в мире, которая покоряет подиумы вот уже 30 лет. Звезда выглядит по-прежнему шикарно, что и доказала, опубликовав снимок из новой откровенной фотосессии для июльского номера британского Vogue.



Съемка проходила в Кении в окружении песков и дюн африканской пустыни. Единственное, что было на модели, это тонкая золотая цепочка на талии.





Несмотря на то, что Наоми была на вершине фэшн-индустрии еще в 1980-х, она призналась, что до недавнего времени не чувствовала себя комфортно в своем теле и на протяжении всей карьеры боролась с чувством стеснения, особенно когда позировала в нижнем белье или в откровенных образах.



1 2 3 4 5 6 7 «Всякий раз, когда позировала в белье, я чувствовала себя невероятно скованно...» — поведала недавно Наоми Кэмпбелл

Сегодня она научилась расслабляться и принимать себя, но это чувство пришло с возрастом и присутствует в ее жизни только последние несколько лет.

