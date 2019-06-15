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40-летняя Ани Лорак подтвердила роман с 26-летним продюсером Black Star, опубликовав совместное с ним фото

Ани Лорак давно подозревали в романе с саунд-продюсером лейбла Тимати, однако влюбленные хранили молчание. Сегодня певица заставила своих поклонников восхищенно ахнуть, выложив фотографию, на которой ее обнимает Егор Глеб.

В конце января 2019 года Ани Лорак развелась с мужем, с которым счастливо жила в течение 10 лет. С тех пор поклонники и звездная пресса пристально наблюдают за личной жизнью артистки.

40-летней певице приписывали роман с Сергеем Лазаревым, а недавно фанаты «женили» Лорак на продюсере лейбла Black Star — 26-летнем Егоре Глебе.

Несмотря на активно распространяющиеся слухи, Ани не спешила комментировать очередную догадку прессы. Впрочем, на днях стало известно, что предположения таблоидов оказались верны. Певица опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором предстала в обнимку с Егором.

На фото Лорак заключена в нежные объятия Глеба. Звезда подписала сенсационный снимок так: «Доброго, теплого вечера!». Судя по всему, вечер у самой артистки выдался действительно теплым.

  • Ани Лорак
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    После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу зимой этого года Ани Лорак некоторое время была одна
    Смотреть галерею

Поклонники мгновенно отреагировали на новость. «Наконец подтвердили. Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное!», «Умница! Такая красотка не должна быть одна! Будь счастлива», — поздравили певицу фанаты.

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Ани Лорак

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22 комментария Добавить комментарий
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  • Теперь ясно почему муж турок....

  • нет ничего печальнее молодящейся дамочки 40+...Путь в никуда

  • Продюсер - молодой певице: - Чтобы стать звездой, дорогуша, ты должна пройти через ... Ладно, не буду врать: это через ТЕБЯ должны проёти ...

  • Ну, если женщина с таким упорством раз за разом наступает на одни и те же грабли, то, к сожалению, свои мозги ей не вставишь.

  • У Лорак прям талант -выбирать тех, кто ее имеет, пользуется ее деньгами и бросает.

  • В этой статье мне особенно понравились слова, " ... развелась с мужем, с которым СЧАСТЛИВО (!!) жила в течение 10 лет" ... Ну, и какой смысл нам мужикам после этого жениться, позвольте спросить? :)) ...

  • седина....бес в ребро))

  • Гость

    нет ничего печальнее молодящейся дамочки 40+...Путь в никуда

    Те, кому всего 40 + Вам возразят, голворя, что "молодятся" те, кому 70 +, а они для этого еще очень молоды ...

  • Лорак отлично выглядит) ну молодой парниша, ну хочется страсти, ну что делать? Мужики к 40 уже все с обострением своих тараканов и с потасканным видом, а тут свежачок))

  • А что это он физиономию прячет? Лорак позирует, ножку оттянула, а он зажался и кепкой прикрылся. Пиар компания в действии.

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