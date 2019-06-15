40-летняя Ани Лорак подтвердила роман с 26-летним продюсером Black Star, опубликовав совместное с ним фото

Ани Лорак давно подозревали в романе с саунд-продюсером лейбла Тимати, однако влюбленные хранили молчание. Сегодня певица заставила своих поклонников восхищенно ахнуть, выложив фотографию, на которой ее обнимает Егор Глеб.

В конце января 2019 года Ани Лорак развелась с мужем, с которым счастливо жила в течение 10 лет. С тех пор поклонники и звездная пресса пристально наблюдают за личной жизнью артистки.



40-летней певице приписывали роман с Сергеем Лазаревым, а недавно фанаты «женили» Лорак на продюсере лейбла Black Star — 26-летнем Егоре Глебе.

Несмотря на активно распространяющиеся слухи, Ани не спешила комментировать очередную догадку прессы. Впрочем, на днях стало известно, что предположения таблоидов оказались верны. Певица опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором предстала в обнимку с Егором.

На фото Лорак заключена в нежные объятия Глеба. Звезда подписала сенсационный снимок так: «Доброго, теплого вечера!». Судя по всему, вечер у самой артистки выдался действительно теплым.

1 2 3 ... 9 После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу зимой этого года Ани Лорак некоторое время была одна

Поклонники мгновенно отреагировали на новость. «Наконец подтвердили. Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное!», «Умница! Такая красотка не должна быть одна! Будь счастлива», — поздравили певицу фанаты.