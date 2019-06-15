Тима Белорусских спел для дочери Ксении Бородиной на вечеринке в честь ее 10-летия

Наряд от Gucci, огромный торт, звездные гости и выступление Тимы Белорусских — рассказываем, как прошло празднование дня рождения старшей наследницы Ксении Бородиной.

Маруся Бородина и Тима Белорусских

Ксения Бородина — любящая и заботливая мама, которая готова пойти на все, чтобы угодить своим дочерям: 10-летней Марусе и трехлетней Теоне. Вчера известной телеведущей удалось создать для девочек настоящий праздник: Бородина устроила первоклассную вечеринку в честь первого юбилея Маруси.



Маруся Бородина, которой исполнилось 10 лет еще 10 июня, встречала гостей в зеленой юбке и белой футболке Gucci с ярким принтом. Праздничный зал, украшенный в розовых и серебряных тонах, был поделен на несколько зон: банкетное пространство, рассчитанное на большое количество гостей, лаунж-сфера, в которой можно сфотографироваться и пообщаться, эффектная сцена, на которой друзей Маруси развлекали танцоры и артисты.

Настоящим сюрпризом вечеринки стало появление Тимы Белорусских, который поздравил Марусю и спел для нее несколько своих хитов. Как оказалось, Ксения Бородина специально пригласила популярного артиста, потому что знала о музыкальных предпочтениях дочери.

Рита Дакота, увидев публикации со дня рождения Маруси, мгновенно отреагировала на появление Тимы Белорусских: «Ах вот зачем ты его искала! Умничка!».

1 2 3 ... 12 С первым юбилеем Марусю Бородину пришла поздравить певица Ольга Орлова

Поклонники тоже не остались в стороне и поспешили поздравить звездную маму с праздником дочери: «Вы очень крутая, уважение!», «Ваша любовь к детям чувствуется колоссально», «Ксюша, какая ты молодец, очень все круто, самый лучший праздник».