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Тима Белорусских спел для дочери Ксении Бородиной на вечеринке в честь ее 10-летия

Наряд от Gucci, огромный торт, звездные гости и выступление Тимы Белорусских — рассказываем, как прошло празднование дня рождения старшей наследницы Ксении Бородиной.
Маруся Бородина и Тима Белорусских
Маруся Бородина и Тима Белорусских

Ксения Бородина — любящая и заботливая мама, которая готова пойти на все, чтобы угодить своим дочерям: 10-летней Марусе и трехлетней Теоне. Вчера известной телеведущей удалось создать для девочек настоящий праздник: Бородина устроила первоклассную вечеринку в честь первого юбилея Маруси.

Маруся Бородина, которой исполнилось 10 лет еще 10 июня, встречала гостей в зеленой юбке и белой футболке Gucci с ярким принтом. Праздничный зал, украшенный в розовых и серебряных тонах, был поделен на несколько зон: банкетное пространство, рассчитанное на большое количество гостей, лаунж-сфера, в которой можно сфотографироваться и пообщаться, эффектная сцена, на которой друзей Маруси развлекали танцоры и артисты. 

Настоящим сюрпризом вечеринки стало появление Тимы Белорусских, который поздравил Марусю и спел для нее несколько своих хитов. Как оказалось, Ксения Бородина специально пригласила популярного артиста, потому что знала о музыкальных предпочтениях дочери. 

Рита Дакота, увидев публикации со дня рождения Маруси, мгновенно отреагировала на появление Тимы Белорусских: «Ах вот зачем ты его искала! Умничка!». 

Поклонники тоже не остались в стороне и поспешили поздравить звездную маму с праздником дочери: «Вы очень крутая, уважение!», «Ваша любовь к детям чувствуется колоссально», «Ксюша, какая ты молодец, очень все круто, самый лучший праздник». 

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как неприятно выглядит ребёнок с накрашенными губами.

  • Одна я не знаю, кто такой этот Тима ?

  • Молодец мама может позволит все для детей!

  • Гость

    Одна я не знаю, кто такой этот Тима ?

    Теперь те кто не его знали узнают.

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