В 4-ю годовщину смерти Жанны Фриске ее сестра Наталья поделилась архивными фото и видео

Наталья Фриске опубликовала в своем Инстаграме редкие кадры, на которых она изображена вдвоем с сестрой в разные периоды жизни, начиная от детских снимков, кончая фотографиями последних лет.

Наталья Фриске

15 июня — особая, траурная дата для семьи и близких Жанны Фриске, которая умерла в этот день ровно 4 года назад. Она буквально «сгорела» за несколько месяцев на глазах родных и многочисленных поклонников, не сумев одолеть тяжелую форму рака — неоперируемую опухоль головного мозга.

33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра погибшей певицы, время от времени публикует архивные фотографии в своем Инстаграме, на которых они изображены вдвоем с Жанной, и трогательно их подписывает.

Годовщина смерти не стала исключением. С самого утра Наталья публикует кадры, на которых Жанна выглядит такой, какой мы все ее запомнили — счастливой, жизнерадостной, доброй и с неизменной улыбкой на лице.



«Скучаю... 4», — лаконично подписала фотографию Наталья.

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Поклонники тоже не остались в стороне. Они выразили свои соболезнования младшей сестре Фриске и написали слова поддержки: «Я никогда не забуду то утро 2015 года, когда узнала о смерти Жанны», «Жанночка — ангел. У нас у чужих сердце по сей день болит. А каково родным. Будем надеяться, что ее душа спокойна», «Слезы до сих пор на глазах от ее голоса...».