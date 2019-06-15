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В 4-ю годовщину смерти Жанны Фриске ее сестра Наталья поделилась архивными фото и видео

Наталья Фриске опубликовала в своем Инстаграме редкие кадры, на которых она изображена вдвоем с сестрой в разные периоды жизни, начиная от детских снимков, кончая фотографиями последних лет.
Наталья Фриске
Наталья Фриске

15 июня — особая, траурная дата для семьи и близких Жанны Фриске, которая умерла в этот день ровно 4 года назад. Она буквально «сгорела» за несколько месяцев на глазах родных и многочисленных поклонников, не сумев одолеть тяжелую форму рака — неоперируемую опухоль головного мозга. 

33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра погибшей певицы, время от времени  публикует архивные фотографии в своем Инстаграме, на которых они изображены вдвоем с Жанной, и трогательно их подписывает. 

Годовщина смерти не стала исключением. С самого утра Наталья публикует кадры, на которых Жанна выглядит такой, какой мы все ее запомнили — счастливой, жизнерадостной, доброй и с неизменной улыбкой на лице. 

«Скучаю... 4», — лаконично подписала фотографию Наталья.

Поклонники тоже не остались в стороне. Они выразили свои соболезнования младшей сестре Фриске и написали слова поддержки: «Я никогда не забуду то утро 2015 года, когда узнала о смерти Жанны», «Жанночка — ангел. У нас у чужих сердце по сей день болит. А каково родным. Будем надеяться, что ее душа спокойна», «Слезы до сих пор на глазах от ее голоса...».

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Жанна Фриске, Наталья Фриске

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У этой Натальи , с детства, какой-то ехидный взгляд

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