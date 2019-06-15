СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином после двух лет отношений

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» на протяжении двух лет встречалась с вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Поклонники звездного союза были уверены, что дело движется к свадьбе, но вдруг что-то пошло не так...

Дакота Джонсон и Крис Мартин были вместе с 2017-го. Еще в апреле знаменитая парочка отлично проводила время на отдыхе в Малибу, а после порадовала поклонников одинаковыми татуировками, которые влюбленные сделали в знак своих глубоких чувств.



В тот момент источники, близкие к вокалисту Coldplay, уверяли, что «любовь становится все более зрелой. У них все серьезно. Крис влюблен по уши, и они с Дакотой скоро будут помолвлены».

Публика тоже не сомневалась, что скоро молодые объявят о свадьбе, однако, судя по всему, этим планам не суждено осуществиться. На днях в издание The Sun обратился инсайдер, который поведал сенсационную новость: оказывается, 29-летняя Джонсон и 42-летний Мартин расстались уже месяц назад.



«Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь Крис говорит, что они разошлись. Это стало сюрпризом для всех нас», — поделился источник, пожелавший остаться анонимным.



1 2 3 ... 9 Дакота Джонсон начала встречаться с Крисом Мартином в 2017 году

Западные СМИ сообщают, что Крис Мартин объявил всем своим друзьям, что снова стал холостяком. Однако официальных подтверждений размолвки между влюбленными до сих пор не поступало.