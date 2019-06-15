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СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином после двух лет отношений

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» на протяжении двух лет встречалась с вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Поклонники звездного союза были уверены, что дело движется к свадьбе, но вдруг что-то пошло не так...

Дакота Джонсон и Крис Мартин были вместе с 2017-го. Еще в апреле знаменитая парочка отлично проводила время на отдыхе в Малибу, а после порадовала поклонников одинаковыми татуировками, которые влюбленные сделали в знак своих глубоких чувств. 

В тот момент источники, близкие к вокалисту Coldplay, уверяли, что «любовь становится все более зрелой. У них все серьезно. Крис влюблен по уши, и они с Дакотой скоро будут помолвлены». 

Публика тоже не сомневалась, что скоро молодые объявят о свадьбе, однако, судя по всему, этим планам не суждено осуществиться. На днях в издание The Sun обратился инсайдер, который поведал сенсационную новость: оказывается, 29-летняя Джонсон и 42-летний Мартин расстались уже месяц назад. 

«Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь Крис говорит, что они разошлись. Это стало сюрпризом для всех нас», — поделился источник, пожелавший остаться анонимным.

Западные СМИ сообщают, что Крис Мартин объявил всем своим друзьям, что снова стал холостяком. Однако официальных подтверждений размолвки между влюбленными до сих пор не поступало.

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
Теги

Дакота Джонсон, Крис Мартин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая она малосольная

  • Какой он красавчик! А у нее только платье розовое красивое.

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