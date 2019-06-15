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«Вампирская» красота: внук Софии Ротару покоряет девушек одним лишь взглядом

В семье легендарной артистки Софии Ротару все красавцы, а внук Анатолий вырос настолько притягательным парнем, что девушки сравнили его... с вампиром!

25-летний Анатолий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки и связал свою жизнь с музыкой. Юноша разъезжает по разным странам, выступая со своими диджей-сетами и авторскими композициями. Однако не только лишь страсть к музыке передалась Анатолию по наследству.

Красота Софии Ротару ярко расцвела в ее внуке: молодого человека уже окрестили одним из самых завидных женихов среди звездных наследников.

На днях Анатолий выложил кадры со свежей фотосессии, на которой он предстал в «мрачном» и «холодном» образе. Поклонницы мгновенно отреагировали на снимки: «Прямо как из ''Сумерек''», «Взгляд — огонь», «Вот это красавец», «Ты прямо вампир», «Магнетические глаза».

Звездный наследник не спешит отвечать на комплименты от прекрасного пола, однако лаконично проставил всем до одной лайки в ответ на добрые слова. 

  • София Ротару
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    Долгое время пресса обращала внимание лишь на внучку Софии Ротару — Соню
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Напомним, что его родная сестра София уже успела прославиться благодаря своей красоте. Девушка еще в 14 лет стала лицом модного бренда, а на ее аккаунт подписано более 120 000 человек. 

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
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София Ротару

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