«Вампирская» красота: внук Софии Ротару покоряет девушек одним лишь взглядом

В семье легендарной артистки Софии Ротару все красавцы, а внук Анатолий вырос настолько притягательным парнем, что девушки сравнили его... с вампиром!

25-летний Анатолий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки и связал свою жизнь с музыкой. Юноша разъезжает по разным странам, выступая со своими диджей-сетами и авторскими композициями. Однако не только лишь страсть к музыке передалась Анатолию по наследству.



Красота Софии Ротару ярко расцвела в ее внуке: молодого человека уже окрестили одним из самых завидных женихов среди звездных наследников.

На днях Анатолий выложил кадры со свежей фотосессии, на которой он предстал в «мрачном» и «холодном» образе. Поклонницы мгновенно отреагировали на снимки: «Прямо как из ''Сумерек''», «Взгляд — огонь», «Вот это красавец», «Ты прямо вампир», «Магнетические глаза».



Звездный наследник не спешит отвечать на комплименты от прекрасного пола, однако лаконично проставил всем до одной лайки в ответ на добрые слова.

1 2 3 ... 10 Долгое время пресса обращала внимание лишь на внучку Софии Ротару — Соню

Напомним, что его родная сестра София уже успела прославиться благодаря своей красоте. Девушка еще в 14 лет стала лицом модного бренда, а на ее аккаунт подписано более 120 000 человек.