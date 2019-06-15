Анастасия Тарасова похвасталась талией в 58 см

25-летняя Анастасия Тарасова на днях поделилась в инстаграм-историях своим фитнес-достижением — объем талии молодой мамы теперь меньше, чем у моделей.

Заветные 90х60х90 — мечта любой девушки, однако Анастасия Тарасова, похоже, не намерена останавливаться на эталонных параметрах и продолжает совершенствовать свое тело.



Почти год назад вице-мисс России 2014 стала мамой: она родила дочь Милану от футболиста Дмитрия Тарасова. Стройная от природы Анастасия быстро пришла в форму и уже через несколько месяцев после появления на свет малышки радовала поклонников фотографиями в облегающих нарядах.

Однако бдительные фолловеры решили, что Анастасия втягивает на снимках живот, и даже провели собственное расследование. Они выяснили, что во время семейного отдыха модель то и дело забывала позировать с выгодных ракурсов. А округлившийся животик новоиспеченной мамы некоторые приняли за ранние месяцы второй беременности.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова вновь вернулась в свою привычную форму

На днях Тарасова опубликовала видео, в котором без прикрас позирует перед зеркалом с голым животом. «58 см», — гласит подпись. Рельефный пресс, осиная талия — молодой маме действительно есть, чем гордиться!