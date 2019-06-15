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Анастасия Тарасова похвасталась талией в 58 см

25-летняя Анастасия Тарасова на днях поделилась в инстаграм-историях своим фитнес-достижением — объем талии молодой мамы теперь меньше, чем у моделей.

Заветные 90х60х90 — мечта любой девушки, однако Анастасия Тарасова, похоже, не намерена останавливаться на эталонных параметрах и продолжает совершенствовать свое тело.

Почти год назад вице-мисс России 2014 стала мамой: она родила дочь Милану от  футболиста Дмитрия Тарасова. Стройная от природы Анастасия быстро пришла в форму и уже через несколько месяцев после появления на свет малышки радовала поклонников фотографиями в облегающих нарядах. 

Однако бдительные фолловеры решили, что Анастасия втягивает на снимках живот, и даже провели собственное расследование. Они выяснили, что во время семейного отдыха модель то и дело забывала позировать с выгодных ракурсов. А округлившийся животик новоиспеченной мамы некоторые приняли за ранние месяцы второй беременности.

На днях Тарасова опубликовала видео, в котором без прикрас позирует перед зеркалом с голым животом. «58 см», — гласит подпись. Рельефный пресс, осиная талия — молодой маме действительно есть, чем гордиться! 

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая девушка, шикарная стройная, сексуальная фигура.

  • Ну что . Стройная,конечно,красивая. Кто б сомневался. Да. Хочу такую фигуру. Сейчас третья беременность. Держусь в весе. Но не в таком🙄

  • Девочка в папу пошла...

  • Нет там 58 см. И вообщем тонкой талии

  • И толку от ее талии,все равно только дома с плошками и памперсами сидит))Это ж надо так «удачно» замуж выйти,ни денег,ни уважения,ни любви... тока талия))

  • Фотошоп творит чудеса. И талию делает тонкой, и ноги длиннее, и глаза больше. Костенко без фотошопа ни дня.Все у нее виртуальное, ненастоящее

  • Гость

    Красивая девушка, шикарная стройная, сексуальная фигура.

    Девушка не сексуальна, закомплексована, зажата.

  • Ростовчанки самые красивые, яркие женщины, когда приезжаешь в Ростов глаз радуется и настроение поднимается.

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