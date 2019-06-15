Возвращение королевы: Алла Пугачева опубликовала первое селфи после долгого перерыва

Кто там беспокоился за Аллу Борисовну, которая пропала с радаров Инстаграма? Конец тревоге! 15 мая Примадонна порадовала поклонников свежим селфи.

Редкие селфи Аллы Пугачевой обсуждает вся пресса. 70-летняя артистка не стесняется показывать себя без макияжа, с мокрыми волосами или в не совсем выгодных ракурсах. За смелость и умение быть настоящей фолловеры неизменно шлют звезде свои благодарности. Однако с ноября прошлого года Алла Пугачева перестала радовать поклонников селфи.



Последний такой снимок был сделан совместно с Николаем Басковым, а потом — тишина.

Разумеется, фотографии Алла Борисовна выкладывала. Однако больше двух миллионов человек, подписанных на приму российской эстрады, ждало ее знаменитых селфи.



Наконец Пугачева опубликовала очередную «себяшку», которая всего лишь за первый час набрала свыше 80 000 лайков и почти 3 000 восторженных комментариев. На фото знаменитость предстала в красном джемпере и очках в вишневой оправой. «Женщина в красном» и в макияже придерживалась общего тона своего рокового образа — эффектный оттенок помады приковал внимание всех.

«Просто захотелось взглянуть на вас», — подписала фото Алла Борисовна. Фолловеры и близкие звезды живо откликнулись на свежий снимок. «Глаз не оторвать!», «Богиня», «Как мы по Вам соскучились», «Всегда шикарно выглядите», «Очень идет красный», — прокомментировали фанаты.

Не остались в стороне и знаменитости: одними из первых отреагировали на новую публикацию Филипп Киркоров и Сергей Лазарев — они оставили эмодзи «Огонь», давая понять, что в восторге от свежего селфи Примадонны.



Нам остается лишь присоединиться к комплиментам и подтвердить: Алла Борисовна, выглядите просто потрясающе!