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Ольга Зарубина поделилась, что Александр Малинин уговорил ее сделать аборт

На днях Ольга Зарубина, бывшая жена Александра Малинина, поведала непростую историю своей жизни в программе «Секрет на миллион». Оказалось, на долю женщины выпало немало горя.

15 мая в рамках программы «Секрет на миллион» подробности своей личной жизни поведала Ольга Зарубина. Артистка в разговоре с Лерой Кудрявцевой затронула много болезненных тем, которые все это время держала в секрете.

Например, актриса призналась, что в детстве ее домогался отчим. «Я его очень боялась. И поэтому никогда ему не перечила. Он применял насилие — и физическое, и словесное... даже сексуально пытался домогаться. Если я проходила мимо, то через смех и улыбку он пытался дотронуться до моих интимных мест. Мне было лет 14 или 15, когда он постоянно делал это», — призналась Ольга.

Зарубиной не повезло и в браке: как оказалось, ее первый супруг Александр Малинин, с которым артистка прожила вместе два года, не хотел иметь детей. Когда Ольга забеременела, Малинин был против ребенка и повлиял на решение знаменитости сделать аборт. 

Через год Зарубина снова забеременела и захотела оставить ребенка. Малинин не поддержал супругу и пустился во все тяжкие. Он ушел из семьи всего лишь через 9 месяцев после рождения дочери.

В непростом разговоре с Лерой Кудрявцевой артистка поведала, что до поры до времени дочь Кира не знала своего отца. А когда повстречалась с ним, будучи студенткой колледжа, то впала в депрессию и даже пыталась покончить с собой. 

Сама Кира рассказала, что отец бросил ее дважды: «Я верила ему, думала, что он заинтересован в этом. У меня разбито сердце. Я никогда не закрывала за собой двери, не сжигала мосты. Но я не думаю, что смогу его увидеть, не хочу этого».

Сейчас 33-летняя Кира живет в Америке и, кажется, ее жизнь наладилась — наследница Малинина готовится к свадьбе.

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
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Александр Малинин

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