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Малышева, Лепс, Дакота и другие звездные гости «Скачек Гран-При Радио Монте-Карло»

На днях многие звезды российского шоу-биза собрались на Центральном Московском ипподроме, чтобы ежегодные скачки радио «Монте-Карло» посмотреть да себя показать. 
Дмитрий Маликов и Эмин Алагаров
Дмитрий Маликов и Эмин Алагаров

15 июня прошло одно из главных светских событий летней Москвы — ежегодные скачки «Скачки Гран-При Радио Монте-Карло», прошедшие при поддержке ювелирного Дома Garrard. Субботним днем на Центральном Московском ипподроме собрались самые яркие фигуры российского шоу-бизнеса, чтобы обменяться новостями, порадовать поклонников яркими образами и, конечно, выбрать ту самую «призовую» лошадь, которая одержит победу в забеге.

Эффектные наряды на «Гран-При радио Монте-Карло» выгуляли Юлия Барановская, Алла Вербер, Рита Дакота, Наталья Подольская и другие знаменитости. Елена Малышева тоже не пропустила знаковое мероприятие столицы — она впервые вышла в свет после скандала, связанного с выпуском «Жить здорово!».   

Елена Малышева, Арина Шарапова, Алла Вербер
Елена Малышева, Арина Шарапова, Алла Вербер

Впрочем, на этом звездные сюрпризы не закончились: 74-летний Юрий Антонов посетил светское мероприятие под руку с молодой спутницей — очаровательной брюнеткой, которая мгновенно приковала внимание публики своей экстравагантной черной шляпкой.

Кстати говоря, в этом году именно черный стал настоящим модным хитом скачек. А вы как считаете, чей образ лучше?

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16 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Пресс-служба
Теги

Юрий Антонов, Наталья Подольская, Рита Дакота, Елена Малышева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Барановская очень хорошо на фотографии.

  • Кожевникова здесь очень хороша .

  • Ахаха, наш бомонд на скачках это такой п... и... пец😂😂😂

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