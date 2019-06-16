Ирина Шейк походкой дикой кошки прошлась по подиуму Versace

На днях отгремел мультибрендовый показ, организатором которого выступила Карин Ройтфельд, а наши любимые модели — в числе которых Ирина Шейк и сестры Хадид — вышли на подиум.
На этот раз знаменитые красавицы прошлись на шоу Versace весна-лето 2020.
Донателла Версаче презентовала новую коллекцию, в которую вошли яркие образы, способные удивить даже искушенных модниц. Оригинальное сочетание принтов, актуальные оттенки бургунди и тщательно подобранные детали — итальянский дизайнер знает, что нужно женщинам.
Главной звездой шоу стала наша красавица Ирина Шейк, которая после расставания с Брэдли Купером с головой ушла в работу.