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Ирина Шейк походкой дикой кошки прошлась по подиуму Versace

15 июня в Милане прошел показ Versace. На подиум вышли знаменитые модели и главные любимицы самой Донателлы Версаче — Ирина Шейк, сестры Хадид и Стелла Максвелл. Смотрим, как это было!

На днях отгремел мультибрендовый показ, организатором которого выступила Карин Ройтфельд, а наши любимые модели — в числе которых Ирина Шейк и сестры Хадид — вышли на подиум.

На этот раз знаменитые красавицы прошлись на шоу Versace весна-лето 2020.

Донателла Версаче презентовала новую коллекцию, в которую вошли яркие образы, способные удивить даже искушенных модниц. Оригинальное сочетание принтов, актуальные оттенки бургунди и тщательно подобранные детали — итальянский дизайнер знает, что нужно женщинам.

  • Донателла Версаче, Ирина Шейк
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    Когда работа — в отдых. Ирина Шейк умеет развлечься после тяжелого показа
    Смотреть галерею

Главной звездой шоу стала наша красавица Ирина Шейк, которая после расставания с Брэдли Купером с головой ушла в работу. 

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16 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Белла Хадид, Донателла Версаче

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Чур меня, чур меня (( Стелла Максвелл на 7 фото показалась похожей на Брежневу )

  • Леопард, конечно, Ирине идет, не похаешь. Хороша. Только вот, сомнения у меня возникли по поводу разрыва с Купером... кто там у них кого бросил, пойми попробуй.... Или и правда, контракт закончился, и тут же начался новый... с Донателлой? ))

  • Потолстела Ира, нет уже девичьей легкости и звонкости. И поступь тяжелая. И взгляд. Всё-таки сразу видно, когда женщина разочарована в личной жизни.

  • этим Хадит до топ-моделей как до Китая. Никаких модельних дынных.

  • Ну какая ж это походка дикой кошки? Во-первых, походка весьма тяжеловесна у расхваляемой тут ириными пиар - менеджерами Иры. А во-вторых, в таких тяжёлых г%нодавах на ногах идти походкой дикой кошки априори невозможно. Была бы изящная обувь на ногах - можно было бы рассматривать варианты; но в данном случае топает тяжёлый и неизящный робот, а не кошка.

  • Ничего не имею против Шейк, но не нравится она. Вроде красивая и фигура шикарная, а какая-то визуальная антипатия к ней. Джиджи понравилась , в черном плаще.

  • Ирина красотка, а Хадид такие маленькие на подиуме. Все таки с таким ростом лучше для журналов сниматься

  • Гость

    Потолстела Ира, нет уже девичьей легкости и звонкости. И поступь тяжелая. И взгляд. Всё-таки сразу видно, когда женщина разочарована в личной жизни.

    Видите, не я одна заметила тяжесть в Ире. Нет ни лёгкости, ни кошачести, - не льстите.

  • Конечно, надо отдохнуть, развлечься после такой тяжёлой работы - похода по подиуму))

  • * не льстите, авторы статьи.

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