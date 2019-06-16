Крестными первенца Меган Маркл и принца Гарри могут стать сэр Элтон Джон и Амаль Клуни

Арчи Харрисону едва исполнился месяц, а его родители вовсю планируют церемонию крещения. Где будет прохожить торжество и кто станет крестным — читайте на Woman.ru.

Малыш Арчи Харрисон растет не по дням, а по часам. Несмотря на то, что юному Виндзору чуть больше месяца, его родители уже планируют время и место для крещения своего первенца. Как сообщает пресса, знаменательное событие пройдет в той же часовне, где чуть больше года назад принц Гарри и Меган Маркл поклялись друг другу в вечной любви.



Часовня святого Георгия, находящаяся под юрисдикцией королевского двора, была свидетелем всех торжеств британской аристократии.

Именно в ней прошла церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, в ней скрепили свой союз кольцами принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, именно там сыграли свадьбу принц Чарльза и Камилла Паркер-Боулз, там обещали хранить друг другу верность Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон.



Живописные просторы, средневековая архитектура и величественный дух Британской империи — капелла святого Георгия как нельзя лучше подходит для торжеств династии Виндзоров.

Несмотря на многочисленные слухи о бунтарском характере Меган Маркл, которая то и дело норовит провести очередную вечеринку в США, супруга принца Гарри не намерена отходить от королевских традиций. Крещение своего сына Арчи Харрисона она планирует провести по всем правилам.

Пока остается загадкой, кто же станет крестными родителями знаменитого наследника, однако пресса уверена, что столь ответственную должность поручат британским селебрити — Элтону Джону и Амаль Клуни.