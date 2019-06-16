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В честь Дня отца принц Гарри опубликовал фото с малышом Арчи

Трогательный снимок появился в инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Сассекских. Подписчикам представилась уникальная возможность рассмотреть лицо юного наследника.

16 июня традиционно отмечается всемирный праздник — День отца. По всей планете дети благодарят своих пап за любовь и заботу, в том числе с помощью социальных сетей. Королевская семья стала не исключением: герцог и герцогиня Сассекские поделились с поклонниками новым снимком своего первенца Арчи Харрисона, которому исполнился месяц.

Фотография появилась в официальном Инстаграме четы днем 16 июня. 

На ней малыш Арчи расположился на руках у своего папы. Наследник герцога и герцогини Сассекских смотрит в объектив и сжимает крохотной ручкой палец принца Гарри.

«Счастливого Дня отца! Желаем чудесного праздника принцу Гарри, который впервые приобщился к этой дате» — гласит подпись к трогательному снимку.

Подписчики поспешили поздравить герцога Сассекского и прокомментировали свежую фотографию. «Какое чудо! Спасибо, что поделились с нами своей радостью», «Арчи настоящий ангел», «Кажется, он очень похож на Меган, а вот волосы папины», «Чудесный сын потрясающего отца», — написали фолловеры.

Нам лишь остается присоединиться к поздравлениям и пожелать принцу Гарри испытать счастье отцовства еще ни один раз. 

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16 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Все о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, Все о беременности Меган Маркл, Принц Гарри

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Живу в Англии. Заметила, что когда человек делает снимок черно-белым здесь -то он часто хочет скрыть свой оттенок кожи. Очень характерный ньюанс.

  • на переднем плане обручальное кольцо, во Меган выдрессировала принца, мужчины в королевской семье вроде не носят, а этот ковриком расстилается что б угодить жене, как она рявкнет - так и бежит исполбнять

  • гость

    Живу в Англии. Заметила, что когда человек делает снимок черно-белым здесь -то он часто хочет скрыть свой оттенок кожи. Очень характерный ньюанс.

    Встречался здесь в Штатах с одним бриттом ... Как-то он сказал, "Life is basically a battle of sexes ... like, Wessex vs Sussex" ...

  • Странный снимок, половина лица у младенца отсутствует, нормально снять было нельзя. тоже мне, Картье Брессон нарисовался

  • Глаза дедушкины, отца Меган.

  • гость

    Живу в Англии. Заметила, что когда человек делает снимок черно-белым здесь -то он часто хочет скрыть свой оттенок кожи. Очень характерный ньюанс.

    Все знают, что у Гарри розовая кожа. У малыша на фото такая же. Светленький он. Но не поросяче-розовый, что огромный плюс

  • Хороший малыш.

  • .

    на переднем плане обручальное кольцо, во Меган выдрессировала принца, мужчины в королевской семье вроде не носят, а этот ковриком расстилается что б угодить жене, как она рявкнет - так и бежит исполбнять

    В крепких семьях так и бывает ) Муж типа главный, но по сути все делается, как жена захочет. Не завидуйте )

  • Живу на планете земля. Заметила что черно-белые фото делают люди имеющие вкус. Характерный признак

  • Как люди умудряются рассмотреть , «чьи» носики, глазки, волосики по такому фото??

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