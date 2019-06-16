В честь Дня отца принц Гарри опубликовал фото с малышом Арчи

16 июня традиционно отмечается всемирный праздник — День отца. По всей планете дети благодарят своих пап за любовь и заботу, в том числе с помощью социальных сетей. Королевская семья стала не исключением: герцог и герцогиня Сассекские поделились с поклонниками новым снимком своего первенца Арчи Харрисона, которому исполнился месяц.
Фотография появилась в официальном Инстаграме четы днем 16 июня.
На ней малыш Арчи расположился на руках у своего папы. Наследник герцога и герцогини Сассекских смотрит в объектив и сжимает крохотной ручкой палец принца Гарри.
«Счастливого Дня отца! Желаем чудесного праздника принцу Гарри, который впервые приобщился к этой дате» — гласит подпись к трогательному снимку.
Подписчики поспешили поздравить герцога Сассекского и прокомментировали свежую фотографию. «Какое чудо! Спасибо, что поделились с нами своей радостью», «Арчи настоящий ангел», «Кажется, он очень похож на Меган, а вот волосы папины», «Чудесный сын потрясающего отца», — написали фолловеры.
Нам лишь остается присоединиться к поздравлениям и пожелать принцу Гарри испытать счастье отцовства еще ни один раз.