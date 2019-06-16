На новом селфи 55-летние Кокс и Кудроу и 50-летняя Энистон не фотошопят морщины

«Никакого фотошопа» — кажется, с таким девизом по жизни идет Кортни Кокс. В честь своего 55-летия она опубликовала фото, на котором можно рассмотреть все до единой морщинки на лице актрисы. И это, скажем мы вам, совсем ее не портит!

15 июня звезде сериала «Друзья» Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Кажется, актриса совершенно не переживает из-за еще одного прожитого года и наслаждается праздником в кругу семьи и друзей.



Юбилейное торжество со звездой разделили и одруги — 55-летняя Лиза Кудроу и 50-летняя Дженнифер Энистон.

По случаю воссоединения Кортни Кокс сделала совместное селфи, которое подписала так: «Как же я счастлива, что праздную свой юбилей в компании этих двух девчонок. Люблю вас. Сильно-сильно».



На снимке популярные актрисы без стеснения показывают свои морщинки. Кажется, они не собираются идти на поводу у моды на вечную молодость, а вместо этого уважают и ценят прожитые годы.

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Фанаты не остались равнодушны и передали свои поздравления и комплименты звездному трио: «С каждым годом все прекраснее», «Неувядающая красота», «Счастливые и очаровательные», «Настоящая дружба!», «Девчонки, классно выглядите», — прокомментировали поклонники.