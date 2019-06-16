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Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

На днях Светлана Лобода решила высказаться относительно инцидента, произошедшего на вручении премии Муз-тв. Ответ получился неоднозначным...

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить. Как мы уже сообщали ранее, певице дали возможность исполнить сразу шесть композиций, а вот Сергей Лазарев не спел ни одной.

Вероятно, Сергей планировал повторить свое выступление на Евровидении, но в последний момент организаторы решили все переиграть и отдали эфирное время Светлане.

Почему так произошло — остается неизвестным, однако по сообщениям СМИ, по окончании премии Лазарев нагнал Лободу за кулисами и с нецензурной руганью эмоционально высказался по этому поводу. Как считает пресса, Сергей обиделся на Светлану и организаторов. Впрочем, позже Лазарев эту информацию опроверг.

Слухи слухами, а сразу после церемонии знаменитости отписались друг от друга в Инстаграме.

На днях Светлана Лобода, хранившая все это время молчание, наконец высказалась по поводу произошедшего инцидента. В ответ на вопрос подписчика, который спросил, что же произошло между артистами, Светлана сказала: «Что у меня стряслось с Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут...».

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16 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Светлана Лобода, Сергей Лазарев

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Если бы на этом мероприятии выступала Микелла Абрамова, то ни Лободе, ни Лазареву песен вообще бы не досталось ...

  • ахахаза

  • соглашусь с гостем 1.В точку!

  • Он никому не интересен. Нечто пресное и навязшее уже.

  • чето много этой Лободы, надоела. Она домой не собирается?

  • Сергунчик, хватит на женщин наезжать, готовься лучше к Евровидению, уж в третий раз выиграешь!

  • Хороший, видно, спонсор у Лободы. А песен у ней было пару-тройку хороших с интересными эротичными клипами, да все вышли. Опять поет примитивную, старомодную чушь из двух слов и корячится изо всех сил на камеру. Порнография во всех смыслах этого слова. Помнится, выступала она Евровидении, смотрела это шоу в Германии, так немецкие знакомые спрашивали, а что от Украины прям настоящая проститутка приехала что ли. Спонсору, видимо, нравится.

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