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Певица Алсу получила звание народной артистки

На днях стало известно, что Алсу получила звание народной артистки республики Башкортостан. Теперь певица имеет право на повышенную пенсию и разнообразные льготы. Многих удивило подобное решение, поскольку артистка никогда не жила в Башкирии.

Издание Ura.ru сообщает, что недавно Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Благодаря этому певица сможет получать повышенную пенсию и пользоватся некоторыми льготами. Представители информационного агентства также опросили нескольких специалистов. Большинство из них считают, что таким образом артистке оказали поддержку после скандала на шоу «Голос. Дети».

Многих смутил тот факт, что Алсу родилась в Татарстане. И несмотря на то, что певица считает Башкирию своей малой родиной, она не проживала на ее территории долгое время. «Регионы обычно поддерживают своих звезд, а с Алсу не совсем понятно», — прокомментировал ситуацию музыкальный критик Евгений Бабичев.

Впрочем, не исключено, что в присвоении звания сыграла роль именно любовь Алсу к этому региону. «Многие исполнители являются заслуженными или народными артистами каких-то республик, хотя особо никакого вклада в культуру там не внесли. Многие раздают эти титулы звездам всероссийского уровня, чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание», — высказал свое мнение музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Стоит отметить, что Алсу уже получала звание народной артистки — его певице присвоили власти республики Татарстан еще в 2010 году.

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17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @abramovamikella, @mikellaabramova, @alsou_a/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Алсу

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22 комментария Добавить комментарий
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  • Этого и следовало ожидать, Башкирия ликуй))))))) Теперь им придётся слушать Алсунино блеяние!!!

  • Без повышенной пенсии и не прожила бы, конечно.

  • Туда и отправляйте безвозвратно))

  • Смешно. Давно пора отменииь "заслуженных и народных".

  • Почему-то меня это развеселило и порадовало!))) надоели злые тетки в сетях, обеляющие своих чад и свои проступки, плюющие в чужих.

  • Если пиар-команда Алсу думает, что наклепав кучу слащавых статей про нее, изменят мнение людей, то сильно ошибаются. Эффект прямо противоположный. Насколько я была равнодушна к ней и ее творчеству, но сейчас очень раздражает. Лично у меня ощущение, как после рынка, когда тебя пытаются обмануть, даже не скрывая этого, по принципу "и так проглотишь".

  • Видимо, у нее депрессия на фоне испорченной репутации, а муж знает как приободрить тщеславную жену!

  • Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.

  • Гость

    Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.

    Это не страна, это лично врио Башкирии. Помните регионы, с аномальной активность голосования за Абрамову? Правильно, первая была Башкирия. Усе спланировано, бабе - народную Башкирии, дите - "победу" на Голосе.Деньги.

  • какой-то пережиток советского времени, если честно

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