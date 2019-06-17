Певица Алсу получила звание народной артистки

На днях стало известно, что Алсу получила звание народной артистки республики Башкортостан. Теперь певица имеет право на повышенную пенсию и разнообразные льготы. Многих удивило подобное решение, поскольку артистка никогда не жила в Башкирии.

Издание Ura.ru сообщает, что недавно Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Благодаря этому певица сможет получать повышенную пенсию и пользоватся некоторыми льготами. Представители информационного агентства также опросили нескольких специалистов. Большинство из них считают, что таким образом артистке оказали поддержку после скандала на шоу «Голос. Дети».

Многих смутил тот факт, что Алсу родилась в Татарстане. И несмотря на то, что певица считает Башкирию своей малой родиной, она не проживала на ее территории долгое время. «Регионы обычно поддерживают своих звезд, а с Алсу не совсем понятно», — прокомментировал ситуацию музыкальный критик Евгений Бабичев.

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Впрочем, не исключено, что в присвоении звания сыграла роль именно любовь Алсу к этому региону. «Многие исполнители являются заслуженными или народными артистами каких-то республик, хотя особо никакого вклада в культуру там не внесли. Многие раздают эти титулы звездам всероссийского уровня, чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание», — высказал свое мнение музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Стоит отметить, что Алсу уже получала звание народной артистки — его певице присвоили власти республики Татарстан еще в 2010 году.