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Бари Алибасова выписали из больницы

17 июня Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского. Продюсер вышел из состояния медикаментозного сна еще 11-го, но до сих пор испытывает проблемы с речью.

Сегодня, после затяжного лечения, Бари Алибасова наконец выписали из больницы. Об этом сообщил агентству РИА Новости его сын. «Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — рассказал Алибасов-младший.

О том, что продюсер вышел из искусственной комы, его сын сообщил 11 июня. Тогда Бари Алибасов-младший опубликовал в Инстаграме фото с отцом, сделанное в больничной палате. Он также сообщил, что музыкант испытывает серьезные проблемы с памятью и не может вспомнить даже своего имени.

Теперь Алибасов узнает людей, но не помнит, какой сейчас год. Сын продюсера рассказал, что тот очень хочет увидеться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на то, что Бари Каримович пошел на поправку, ему все еще нужна полноценная реабилитация.

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17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, @alibasov_nana/Instagram
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Бари Алибасов

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Во угораздило Шукшину.

  • Однако!

  • Молодец Бари! Котик заждался)

  • Ну надо же... 5 июня он отравился.. а через 10 дней его уже выписали !!!??? Между этими числами успел побыть в коме, утратить память, потерять кота, потерять способность есть пищу и т.д. и т.п.... Судя по такому списку, он должен быть в больнице еще минимум месяца два....

  • А был ли Баррри?

  • Славп Богу! Здоровья Бари и осмотрительности на будущее...

  • Славп Богу! Здоровья Бари и осмотрительности на будущее...

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