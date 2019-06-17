Бари Алибасова выписали из больницы

17 июня Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского. Продюсер вышел из состояния медикаментозного сна еще 11-го, но до сих пор испытывает проблемы с речью.

Сегодня, после затяжного лечения, Бари Алибасова наконец выписали из больницы. Об этом сообщил агентству РИА Новости его сын. «Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — рассказал Алибасов-младший.

О том, что продюсер вышел из искусственной комы, его сын сообщил 11 июня. Тогда Бари Алибасов-младший опубликовал в Инстаграме фото с отцом, сделанное в больничной палате. Он также сообщил, что музыкант испытывает серьезные проблемы с памятью и не может вспомнить даже своего имени.

1 2 3 ... 10 17 июня Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского

Теперь Алибасов узнает людей, но не помнит, какой сейчас год. Сын продюсера рассказал, что тот очень хочет увидеться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на то, что Бари Каримович пошел на поправку, ему все еще нужна полноценная реабилитация.