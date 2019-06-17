Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Рожайте, девочки»: подписчицы Светланы Лободы приняли в штыки ее призыв плодиться и размножаться

На днях Светлана Лобода опубликовала новый снимок старшей дочери Евангелины, объединив его со своим детским фото. В то время как трогательный коллаж растрогал подписчиков, подпись к посту вызвала у них совершенно другую реакцию.

Светлана Лобода впервые за долгое время выложила фото старшей дочери Евангелины. Певица сделала коллаж со своим детским снимком, подписав его так: «Ева и маленькая Ло». Подписчики тут же отметили сходство матери и дочери: «На некоторых фотографиях Евочка просто ваша копия», «Как же вы похожи!», «Евочка — очарование! Очень похожа на вас».

«Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье, это то, что останется после вас», — подписала Светлана трогательный пост. Увы, не все фолловеры оценили ее призыв. «Рожайте, если у вас есть надежный любимый мужчина. Рожайте ''для себя'' только, если вы Лобода», — гласит самый популярный комментарий под снимком.

На критические комментарии Лобода отвечать не стала. Впрочем, большинство подписчиков согласились со знаменитостью. Кроме того, пост оценила певица Нюша, которая сама недавно стала мамой.

Напомним, у самой Светланы двое дочерей — семилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

Перейти к обсуждению 5


17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @lobodaofficial/Instagram
Теги

Светлана Лобода, Певица Нюша

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все правильно, но лучше рожать от мужа

  • Да надоели уже со своими призывами. Кто хочет рожает, кто не хочет нет

  • Лобода права.Дети это счастье.

  • Почему так некрасиво описали, что сказала Светлана? Она посоветовала рожать. Почему в названии пренебрежительно написано 'плодиться' и 'размножаться'? И разве не о животных говорят плодятся?

  • На дочку Даны Борисовой чем-то похожа девочка, миленькая.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.