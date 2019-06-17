«Рожайте, девочки»: подписчицы Светланы Лободы приняли в штыки ее призыв плодиться и размножаться

На днях Светлана Лобода опубликовала новый снимок старшей дочери Евангелины, объединив его со своим детским фото. В то время как трогательный коллаж растрогал подписчиков, подпись к посту вызвала у них совершенно другую реакцию.

Светлана Лобода впервые за долгое время выложила фото старшей дочери Евангелины. Певица сделала коллаж со своим детским снимком, подписав его так: «Ева и маленькая Ло». Подписчики тут же отметили сходство матери и дочери: «На некоторых фотографиях Евочка просто ваша копия», «Как же вы похожи!», «Евочка — очарование! Очень похожа на вас».

«Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье, это то, что останется после вас», — подписала Светлана трогательный пост. Увы, не все фолловеры оценили ее призыв. «Рожайте, если у вас есть надежный любимый мужчина. Рожайте ''для себя'' только, если вы Лобода», — гласит самый популярный комментарий под снимком.

1 2 3 ... 10 В последнее время Светлана Лобода редко публиковала фото дочерей

На критические комментарии Лобода отвечать не стала. Впрочем, большинство подписчиков согласились со знаменитостью. Кроме того, пост оценила певица Нюша, которая сама недавно стала мамой.

Напомним, у самой Светланы двое дочерей — семилетняя Евангелина и годовалая Тильда.