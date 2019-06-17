«Мои двери для тебя открыты»: отец Децла поздравил внука с 14-летием

На днях сыну рэпера Децла Антонию исполнилось 14 лет. С днем рождения его трогательно поздравил дедушка Александр Толмацкий, который впервые увиделся с внуком лишь в этом году.

17 июня Антоний Толмацкий отпраздновал свой 14-й день рождения. Одним из первых, несмотря на конфликт в семье, его поздравил дедушка, продюсер Александр Толмацкий. Он опубликовал фото внука, сопроводив его трогательным пожеланием.

«14 лет, ну вот ты и взрослый... Паспорт поможет тебе решать многие вопросы самостоятельно... Знай, мои двери для тебя всегда открыты, я готов ответить на все твои вопросы и рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной... Я очень надеюсь, что ты возьмешь фамилию отца и будешь ей гордиться!» — написал Толмацкий-старший.

1 2 3 ... 10 Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер от внезапной остановки сердца 3 февраля

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля. Причиной его смерти стала внезапная остановка сердца. При жизни рэпер на протяжении долгого времени не общался со своим отцом. Именно поэтому Александр Толмацкий впервые встретился с внуком лишь на похоронах Кирилла.