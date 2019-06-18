Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Руки — ниточки, ножки — спички: Алену Шишкову осудили за пропаганду анорексии

Алена Шишкова уже не в первый раз вызывает споры в Сети из-за своей худобы. На днях экс-возлюбленная Тимати опубликовала очередной снимок, заставивший фолловеров всерьез переживать за ее здоровье.

Поклонники Алены Шишковой уже давно советуют ей остановиться в чрезмерном стремлении к похудению. Однако бывшая избранница Тимати, кажется, совсем не прислушивается к их советам и совсем скоро «растает». На днях 26-летняя модель опубликовала новый снимок, спровоцировавший споры среди ее подписчиков.

Шишкова опубликовала фото, сделанное в раздевалке фитнес-клуба. В кадре модель позирует в белом мини-платье и бежевых туфлях. «Время тренить», — подписала снимок Алена. Фолловеры оценили наряд Шишковой, но раскритиковали за излишнюю худобу.

Подписчики по-настоящему испугались за здоровье модели. «Алена, надо поправиться, это анорексия! Дальше некуда», «Мурашки по коже... Надеюсь, близкие люди не упустят момент», «Алена, иди покушай», — писали фолловеры. Впрочем, знаменитость никак не отреагировала на критические комментарии.

Перейти к обсуждению 5


18 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @missalena.92/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Тимати

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ой, ой, ой!!!!! Она и правда похожа на снегурочку, которая сейчас растает. Я против лишнего веса, но и это уже перебор. Да даже с точки зрения эстетики это выглядит ужасно! Алёна!!! Зачем так-то???

  • Женщины из Страны Советов, мечтающие похудеть, всегда сильно переживают за тех, кому худеть не надо. Советуют отожраться. Это игра такая. Все же всё понимают. Потому что "болезные анорексички" всегда остаются по ту сторону экрана, подиума, роскоши, успеха, самолюбования, мужской любви и звездной тусовки. А советчики с их непрошеными советами - ну вы сами знаете где. 😁

  • Такая худоба хороша в юности. Ближе к 40 это уже сухая жилистая палка с острыми локтями. Сама такая)))Думаю чуть набрать жирочка А алена молоденькая, можно пока за вес и внешность не париться, главное чтоб гормоналка не полетела.

  • Сама была такая, со стороны смотрится не важно..знаю какие это лишения и нет энергии! Вот и Тимати интереснее с энергичной и сочной Настей..надоело ему смотреть как она лист салата ест, унылый вид

  • она явно довольна собой и своим весом, что грустно. такой вес хорош в подростковом возрасте, далее - проблемы по женскому профилю. и, конечно, нет сил и энергии на отношения, семью. все мысли о теле.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.