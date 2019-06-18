Руки — ниточки, ножки — спички: Алену Шишкову осудили за пропаганду анорексии

Поклонники Алены Шишковой уже давно советуют ей остановиться в чрезмерном стремлении к похудению. Однако бывшая избранница Тимати, кажется, совсем не прислушивается к их советам и совсем скоро «растает». На днях 26-летняя модель опубликовала новый снимок, спровоцировавший споры среди ее подписчиков.
Шишкова опубликовала фото, сделанное в раздевалке фитнес-клуба. В кадре модель позирует в белом мини-платье и бежевых туфлях. «Время тренить», — подписала снимок Алена. Фолловеры оценили наряд Шишковой, но раскритиковали за излишнюю худобу.
Подписчики по-настоящему испугались за здоровье модели. «Алена, надо поправиться, это анорексия! Дальше некуда», «Мурашки по коже... Надеюсь, близкие люди не упустят момент», «Алена, иди покушай», — писали фолловеры. Впрочем, знаменитость никак не отреагировала на критические комментарии.