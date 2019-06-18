Отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия Решетова назвала Тимати «мужем»

На днях Решетова дала новый повод для слухов. То ли это оговорка по Фрейду, то ли влюбленные что-то скрывали, но факт остается фактом — Анастасия назвала Тимати своим «мужем».

О беременности 23-летней невесты Тимати знают уже, кажется, все на свете. А вот о свадьбе влюбленных до сих пор никто не слышал. Что это — осознанный выбор или пара просто искусно скрывает подробности личной жизни?



Анастасия Решетова в последнее время стала часто общаться с подписчиками. То про рацион во время беременности расскажет, то спросит совета, как бороться с токсикозом. А на днях модель поинтересовалась, стоит ли ей проводить апгрейд своего блога и сделать его тематическим, посвященным материнству и воспитанию детей.

В комментариях мгновенно вспыхнула дискуссия, а пока все обсуждали, хватит ли у Анастасии опыта давать советы другим матерям, один из подписчиков задал деликатный вопрос: «А вы с Тимати вместе живете?». Неизвестно, чем был вызван подобный интерес при обсуждении тематики блога, но Анастасия все же ответила любопытному фолловеру.



«А вы со своим мужем вместе жили бы?» — парировала Решетова.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова и Тимати встречаются уже четыре года

Поклонники сразу засыпали Анастасию вопросом: «А вы замужем?», «Так Тимати же не муж», «Вы что, успели свадьбу сыграть?». Впрочем, на это Анастасия Решетова уже не отвечала.



Стоит отметить, что на безымянном пальце 23-летней модели уже с Нового года красуется роскошное кольцо. Вполне возможно, что пара тайно поженилась во время романтических каникулы во Франции. По слухам, именно тогда Решетова и забеременела.