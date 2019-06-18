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Отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия Решетова назвала Тимати «мужем»

На днях Решетова дала новый повод для слухов. То ли это оговорка по Фрейду, то ли влюбленные что-то скрывали, но факт остается фактом — Анастасия назвала Тимати своим «мужем».

О беременности 23-летней невесты Тимати знают уже, кажется, все на свете. А вот о свадьбе влюбленных до сих пор никто не слышал. Что это — осознанный выбор или пара просто искусно скрывает подробности личной жизни?

Анастасия Решетова в последнее время стала часто общаться с подписчиками. То про рацион во время беременности расскажет, то спросит совета, как бороться с токсикозом. А на днях модель поинтересовалась, стоит ли ей проводить апгрейд своего блога и сделать его тематическим, посвященным материнству и воспитанию детей.

В комментариях мгновенно вспыхнула дискуссия, а пока все обсуждали, хватит ли у Анастасии опыта давать советы другим матерям, один из подписчиков задал деликатный вопрос: «А вы с Тимати вместе живете?». Неизвестно, чем был вызван подобный интерес при обсуждении тематики блога, но Анастасия все же ответила любопытному фолловеру. 

«А вы со своим мужем вместе жили бы?» — парировала Решетова.

Поклонники сразу засыпали Анастасию вопросом: «А вы замужем?», «Так Тимати же не муж», «Вы что, успели свадьбу сыграть?». Впрочем, на это Анастасия Решетова уже не отвечала. 

Стоит отметить, что на безымянном пальце 23-летней модели уже с Нового года красуется роскошное кольцо. Вполне возможно, что пара тайно поженилась во время романтических каникулы во Франции. По слухам, именно тогда Решетова и забеременела.

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18 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мушш...как ей хочется этого слова)чета тантум верде не спешит

  • Сколько же она нас будет травить фото с трусах и с животом?Это разве не должен в такие моменты видеть только Муш!?

  • Настя зачем тебе рекламировать тест-полоски,ты что не видишь что у тебя живот😂А еще,что это за трешак с ноздрями!?Зачем она их такими сделала и как это вообще вместо ноздрей какие-то прорезанные полоски!?Зачем🤦‍♀️

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