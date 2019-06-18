Девочки такие девочки: Ирина Шейк и Леа Купер гуляют в модных платьях

Кажется, недавнее расставание с Брэдли Купером не мешает Ирине Шейк выглядеть потрясающе. На днях топ-модель вместе с дочерью отправились на прогулку, выбрав похожие наряды, и отлично провели время, а вот Купера с собой не позвали.

33-летняя Ирина Шейк не грустит целыми днями у телевизора, обнявшись с упаковкой мороженого. После расставания с Брэдли Купером модель уже успела поучаствовать в нескольких фэшн-показах. Теперь звездная мама как ни в чем ни бывало гуляет вместе с дочерью, которая, судя по всему, растет той еще модницей.



На днях Ирина Шейк и двухлетняя Леа Купер приковали к себе все внимание на одной из детских площадок Бруклина. И дело не только в известности русской красавицы. Мама и дочка выбрали парные наряды Burberry: Ирина примерила платье-рубашку, под которую не забыла надеть утягивающие шорты, а малышка Леа — летний сарафан.

Поклонники умилились аутфитам мамы и дочки: «Какие красивые», «Леа — копия мамы», «Яблочко от яблоньки», «Леа тоже вырастет моделью, уже видно по стилю одежды», «Маленькая модница».



1 2 3 ... 10 Ирина Шейк даже во время прогулки с дочерью выглядит стильно

Отметим, что прогулка по Бруклину была «только для девочек»: Брэдли Купер, который старается много времени уделять дочери, сегодня к Ирине и Леа не присоединился.