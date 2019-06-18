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Девочки такие девочки: Ирина Шейк и Леа Купер гуляют в модных платьях

Кажется, недавнее расставание с Брэдли Купером не мешает Ирине Шейк выглядеть потрясающе. На днях топ-модель вместе с дочерью отправились на прогулку, выбрав похожие наряды, и отлично провели время, а вот Купера с собой не позвали.

33-летняя Ирина Шейк не грустит целыми днями у телевизора, обнявшись с упаковкой мороженого. После расставания с Брэдли Купером модель уже успела поучаствовать в нескольких фэшн-показах. Теперь звездная мама как ни в чем ни бывало гуляет вместе с дочерью, которая, судя по всему, растет той еще модницей. 

На днях Ирина Шейк и двухлетняя Леа Купер приковали к себе все внимание на одной из детских площадок Бруклина. И дело не только в известности русской красавицы. Мама и дочка выбрали парные наряды Burberry: Ирина примерила платье-рубашку, под которую не забыла надеть утягивающие шорты, а малышка Леа — летний сарафан. 

Поклонники умилились аутфитам мамы и дочки: «Какие красивые», «Леа — копия мамы», «Яблочко от яблоньки», «Леа тоже вырастет моделью, уже видно по стилю одежды», «Маленькая модница».

Отметим, что прогулка по Бруклину была «только для девочек»: Брэдли Купер, который старается много времени уделять дочери, сегодня к Ирине и Леа не присоединился.

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18 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Не считаю себя фанаткой, но вынуждена признать: фото - услада для глаз. Разглядываю и наслаждаюсь. Дочка хорошеет, мама прекрасна. Даже к труселям, выглядывающим из под рубашки, нет претензий, все в кон, все в тему.

  • А труселя по колено..))

  • Какие они славные).

  • Фотки постановочные.

  • в платье Burberry в песочницу....эх)))

  • Какие они классные! Оказывается даже и Ирина носит супер популярное специальное утягивающее белье, не буду называть брэнд, а то скажут реклама тут. Красавицы и мама и дочка.

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