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Как Кейт Миддлтон наказывала принца Уильяма за фото с другими девушками перед их свадьбой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон никогда не скрывали своего непродолжительного расставания в 2007 году. В этот период наследник престола часто появлялся на публике с другими девушками. Впрочем, тогда еще будущая герцогиня придумала, как отомстить бойфренду.

Не секрет, что в 2007 году принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение «отдохнуть» друг от друга и расстаться на несколько месяцев. Тогда старший внук королевы часто проводил время в лондонских барах и ночных клубах с другими девушками. Как сообщил друг принца изданию Daily Mail, Уильям думал, что они с Кейт расстались навсегда.

По словам инсайдера, Миддлтон же напротив хотела возобновления отношений. Чтобы вернуть бойфренда, Кэтрин то целенаправленно игнорировала его, то уделяла ему все свое внимание. «Она говорила, что будет появляться едва ли не на всех светских мероприятиях без Уильяма, чтобы наказать его за те снимки с другими девушками», — рассказал приятель пары.

По мнению сразу нескольких инсайдеров, принц, которому на тот момент было всего 24 года, не считал себя готовым к серьезным отношения. Тем не менее пара воссоединилась всего через несколько месяцев. Как рассказал друг Уильяма, за это время наследник престола понял, что отношения с Кейт для него дороже, чем холостяцкая жизнь. «Уильям осознал, чего он действительно хочет от жизни», — заключил инсайдер.

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18 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • так он ей изменял или нет?))

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