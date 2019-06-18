«Не хочу быть ни для кого примером»: Оксана Самойлова рассказала, как папарацци засняли ее с грязной головой и в «незвездном» виде

Знаменитости — тоже люди! На днях Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками историей, в которой предстала с немытой головой, без макияжа и с тремя детьми наперевес.

17 июня Оксана Самойлова уступила просьбам своих дочерей и отправилась после работы на съемочную площадку, где шла работа над новым клипом Джигана. Звездная мама поделилась, что была уставшей, ненакрашенной, да еще и с грязной головой, поэтому не пыталась выглядеть эффектно. Вероятно, Оксана не ожидала большого количества людей на съемках, поэтому приехала в совершенно «незвездном» виде.



Когда Самойлова поняла, что на нее направлены десятки фотообъективов, ей стало не по себе.

«Я чувствовала себя так стремно. Было ощущение, что я в кроксах с дачи пришла на бал, и все это запалили. Даже как-то неудобно стало, что у нас столько детей и что я не нанесла тонну мэйка и не надела все самое лучшее сразу», — поделилась одна из самых популярных мам страны.



Оксана рассказала, что не хочет подстраиваться под ожидания публики и быть всегда на высоте: «Я не хочу быть ''шоу-бизнес'', я хочу жить так, как мне нравится, я не хочу из вежливости улыбаться людям, которые мне не симпатичны, я хочу ходить в парк с детьми ненакрашенная и в удобной, а не красивой одежде, я хочу быть свободной от всего этого. Я просто хочу быть собой».

1 2 3 ... 10 На Инстаграм Оксаны Самйловой подписано свыше 8 миллионов пользователей

Поклонники поддержали стремления Оксаны и оставили ей сотни теплых слов: «Вот поэтому вы единственный известный человек, на которого я подписана», «Эти качества в вас и цепляют — искренность, простота и свобода, — в чувствах, мыслях и действиях», «За это мы вас и любим! За простоту при невероятных возможностях. За отсутствие губ уточкой при наличии чувственного рта. За наряды без ''случайных'' бирок. За то, что лайки не вырываете вместе с пальцем».

