До дрожи: у Ангелы Меркель случился приступ во время встречи с Владимиром Зеленским

Встречу Владимира Зеленского и Ангелы Меркель обсуждает весь мир. Общественность волнуют не итоги мероприятия, а тот факт, что канцлеру Германии резко стало плохо.

18 июня в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Во время мероприятия канцлеру Германии стало плохо. На записи этого момента видно, как главы государств стоят рядом на красной дорожке. Внезапно 64-летняя Меркель начинает дрожать всем телом. В то же время Зеленский старается никак не реагировать на происходящее.

На итоговой пресс-конференции канцлер рассказала, что ей стало нехорошо из-за обезвоживания. Стоит отметить, что в столице Германии в тот момент стояла 30-градусная жара. «Я выпила несколько бутылок воды и чувствую себя очень хорошо», — успокоила присутствующих Меркель.

1 2 3 ... 10 18 июня в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского

Новоизбранный президент Украины в свою очередь сказал: «Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности». Его комментарий вызвал улыбку и у самой Меркель. Окружению политика известно, что приступы дрожи достаточно быстро проходят.

