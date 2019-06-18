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До дрожи: у Ангелы Меркель случился приступ во время встречи с Владимиром Зеленским

Встречу Владимира Зеленского и Ангелы Меркель обсуждает весь мир. Общественность волнуют не итоги мероприятия, а тот факт, что канцлеру Германии резко стало плохо.

18 июня в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Во время мероприятия канцлеру Германии стало плохо. На записи этого момента видно, как главы государств стоят рядом на красной дорожке. Внезапно 64-летняя Меркель начинает дрожать всем телом. В то же время Зеленский старается никак не реагировать на происходящее.

На итоговой пресс-конференции канцлер рассказала, что ей стало нехорошо из-за обезвоживания. Стоит отметить, что в столице Германии в тот момент стояла 30-градусная жара. «Я выпила несколько бутылок воды и чувствую себя очень хорошо», — успокоила присутствующих Меркель.

  • Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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    18 июня в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
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Новоизбранный президент Украины в свою очередь сказал: «Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности». Его комментарий вызвал улыбку и у самой Меркель. Окружению политика известно, что приступы дрожи достаточно быстро проходят.

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18 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Владимир Зеленский, Ангела Меркель

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Чуть не угробили бабку( неужели нельзя было кондиционер включить? Оли они вообще на жаре стояли? о_О

  • Ужас какой! По моему, от обезвоживания такого не бывает. Это какая то болезнь. Ей бы уже уйти, так сказать, на покой. Жить в свое удовольствие, здоровьем заняться. Так нет же, все хочется у власти стоять

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