Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Костюм певицы Карди Би треснул по швам прямо во время выступления

17 июня Карди Би предстала перед публикой на музыкальном фестивале Bonnaroo, который прошел в Теннесси. Однако выступление запомнилось фанатам не исполнением известных композиций, а крайне неловким моментом. Впрочем, звезде удалось выйти из него красиво.

На днях певица Карди Би претерпела модную неудачу. На музыкальном фестивале Bonnaroo знаменитость предстала в эффектном обтягивающем комбинезоне. Он и подвел певицу: наряд буквально треснул по швам во время танца.

Впрочем, Карди Би не из стеснительных: она не стала краснеть и убегать за кулисы. Более того, прежде чем спуститься со сцены за новым аутфитом, она объяснила зрителям причину ухода. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что мой наряд лопнул», — сказала Карди.

Надо было видеть ее новый костюм: Карди предстала перед зрителями... в бюстгальтере и белом халате. «Что ж, продолжим шоу», — крикнула звезда зрителям и станцевала не менее зажигательно, чем в обтягивающем комбинезоне.

Перейти к обсуждению 2


18 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Карди Би

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Немудрено

  • Зажигалка и обаяшка!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.