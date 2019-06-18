Костюм певицы Карди Би треснул по швам прямо во время выступления

17 июня Карди Би предстала перед публикой на музыкальном фестивале Bonnaroo, который прошел в Теннесси. Однако выступление запомнилось фанатам не исполнением известных композиций, а крайне неловким моментом. Впрочем, звезде удалось выйти из него красиво.

На днях певица Карди Би претерпела модную неудачу. На музыкальном фестивале Bonnaroo знаменитость предстала в эффектном обтягивающем комбинезоне. Он и подвел певицу: наряд буквально треснул по швам во время танца.

Впрочем, Карди Би не из стеснительных: она не стала краснеть и убегать за кулисы. Более того, прежде чем спуститься со сцены за новым аутфитом, она объяснила зрителям причину ухода. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что мой наряд лопнул», — сказала Карди.

1 2 3 ... 10 17 июня Карди Би выступила на музыкальном фестивале Bonnaroo

Надо было видеть ее новый костюм: Карди предстала перед зрителями... в бюстгальтере и белом халате. «Что ж, продолжим шоу», — крикнула звезда зрителям и станцевала не менее зажигательно, чем в обтягивающем комбинезоне.