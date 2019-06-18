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Самолет, на котором летел Филипп Киркоров с детьми, совершил жесткую посадку

18 июня Филипп Киркоров вместе с семьей вернулся из Болгарии в Россию. Во время посадки в столичном аэропорту экипаж самолета, на котором летел певец, столкнулся с некоторыми трудностями.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с семьей

Последние несколько дней Филипп Киркоров, его отец и дети провели вместе, оставшись после концерта певца на болгарском курорте Варна.

18 июня семья возвратилась в Россию. Днем Киркоров делился со своими фолловерами видео, сделанными по пути в аэропорт и во время посадки в самолет. 

Пару часов назад самолет, в котором летело звездное семейство, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. 

Как стало известно СМИ, экипаж лайнера столкнулся с некоторыми проблемами при окончании полета. 

«Когда садились, самолет сильно стукнулся о землю, потом резко поднялся вверх, и мы пошли на посадку еще раз. На выходе люди говорили, что видели даже погнутое шасси», — поделился с корреспондентом телеграм-канала Life Shot представитель артиста. 

На данный момент Киркоров не прокомментировал неприятный инцидент. Надеемся, Алла-Виктория и Мартин, да и все остальные пассажиры, не сильно испугались жесткой посадки!

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18 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @fkirkorov, @phot.on/Instagram
Теги

Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой ужас представляю какой страх пережил за детей Филипп!

  • Сногсшибательная, ошеломляющая новость.

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