Самолет, на котором летел Филипп Киркоров с детьми, совершил жесткую посадку

18 июня Филипп Киркоров вместе с семьей вернулся из Болгарии в Россию. Во время посадки в столичном аэропорту экипаж самолета, на котором летел певец, столкнулся с некоторыми трудностями.

Филипп Киркоров с семьей

Последние несколько дней Филипп Киркоров, его отец и дети провели вместе, оставшись после концерта певца на болгарском курорте Варна.



18 июня семья возвратилась в Россию. Днем Киркоров делился со своими фолловерами видео, сделанными по пути в аэропорт и во время посадки в самолет.

Пару часов назад самолет, в котором летело звездное семейство, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.

Как стало известно СМИ, экипаж лайнера столкнулся с некоторыми проблемами при окончании полета.

«Когда садились, самолет сильно стукнулся о землю, потом резко поднялся вверх, и мы пошли на посадку еще раз. На выходе люди говорили, что видели даже погнутое шасси», — поделился с корреспондентом телеграм-канала Life Shot представитель артиста.

1 2 3 ... 8 18 июня Филипп Киркоров вместе с детьми вернулся из короткого отпуска

На данный момент Киркоров не прокомментировал неприятный инцидент. Надеемся, Алла-Виктория и Мартин, да и все остальные пассажиры, не сильно испугались жесткой посадки!