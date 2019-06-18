Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместную песню

После окончания шоу «Голос. Дети» победители проекта продолжают плотно общаться и даже сотрудничать. Так, недавно дочь Алсу Микелла Абрамова поделилась с фолловерами новой песней, которую она исполнила вместе с Ержаном Максимом.

Ержан Максим и Микелла Абрамова

После окончания, пожалуй, самого скандального сезона «Голоса. Дети» прошло немало времени. Впрочем, пользователи Сети по-прежнему с интересом наблюдают за жизнью победителей проекта — особенно это касается Микеллы Абрамовой и Ержана Максима.

В последние недели Микелла и Ержан не раз выходили на сцену и даже успели спеть вместе на «Детской Новой Волне» в Ялте.

В середине мая финалисты «Голоса» анонсировали скорый выход совместной песни. 18 мая в соцсетях Микеллы появилась полная версия композиции, получившей название «Эта любовь».

Подписчики Микеллы с радостью приняли новинку. Некоторые даже заметили, что эта песня далась Абрамовой лучше, чем ее партнеру по дуэту.

«Микела, у тебя чудесный тембр! Ержан немного не выговаривает слова, но, поработав над дикцией, у него тоже все получится», «У Ержана пока еще детский голос, не дотягивает. А ты, Микелла, умница! Красиво!», «Хотелось бы эту песню услышать в сольном исполнении, без Ержана!» — прокомментировали трек интернет-пользователи.

1 2 3 ... 9 Микелла Абрамова и Ержан Максим представили свою первую совместную песню

Впрочем, многие не согласились с критикой исполнения Ержана. К тому же, фолловеров удивил тот факт, что новостью о композиции поделилась только дочь Алсу. Неужели юный исполнитель не хочет похвастать перед поклонниками своей первой собственной песней?