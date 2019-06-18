Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместную песню

После окончания, пожалуй, самого скандального сезона «Голоса. Дети» прошло немало времени. Впрочем, пользователи Сети по-прежнему с интересом наблюдают за жизнью победителей проекта — особенно это касается Микеллы Абрамовой и Ержана Максима.
В середине мая финалисты «Голоса» анонсировали скорый выход совместной песни. 18 мая в соцсетях Микеллы появилась полная версия композиции, получившей название «Эта любовь».
Подписчики Микеллы с радостью приняли новинку. Некоторые даже заметили, что эта песня далась Абрамовой лучше, чем ее партнеру по дуэту.
«Микела, у тебя чудесный тембр! Ержан немного не выговаривает слова, но, поработав над дикцией, у него тоже все получится», «У Ержана пока еще детский голос, не дотягивает. А ты, Микелла, умница! Красиво!», «Хотелось бы эту песню услышать в сольном исполнении, без Ержана!» — прокомментировали трек интернет-пользователи.
Впрочем, многие не согласились с критикой исполнения Ержана. К тому же, фолловеров удивил тот факт, что новостью о композиции поделилась только дочь Алсу. Неужели юный исполнитель не хочет похвастать перед поклонниками своей первой собственной песней?