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Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместную песню

После окончания шоу «Голос. Дети» победители проекта продолжают плотно общаться и даже сотрудничать. Так, недавно дочь Алсу Микелла Абрамова поделилась с фолловерами новой песней, которую она исполнила вместе с Ержаном Максимом. 
Ержан Максим и Микелла Абрамова
Ержан Максим и Микелла Абрамова

После окончания, пожалуй, самого скандального сезона «Голоса. Дети» прошло немало времени. Впрочем, пользователи Сети по-прежнему с интересом наблюдают за жизнью победителей проекта — особенно это касается Микеллы Абрамовой и Ержана Максима. 

В последние недели Микелла и Ержан не раз выходили на сцену и даже успели спеть вместе на «Детской Новой Волне» в Ялте. 

В середине мая финалисты «Голоса» анонсировали скорый выход совместной песни. 18 мая в соцсетях Микеллы появилась полная версия композиции, получившей название «Эта любовь». 

Подписчики Микеллы с радостью приняли новинку. Некоторые даже заметили, что эта песня далась Абрамовой лучше, чем ее партнеру по дуэту.

«Микела, у тебя чудесный тембр! Ержан немного не выговаривает слова, но, поработав над дикцией, у него тоже все получится», «У Ержана пока еще детский голос, не дотягивает. А ты, Микелла, умница! Красиво!», «Хотелось бы эту песню услышать в сольном исполнении, без Ержана!» — прокомментировали трек интернет-пользователи. 

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    Микелла Абрамова и Ержан Максим представили свою первую совместную песню
    Смотреть галерею

Впрочем, многие не согласились с критикой исполнения Ержана. К тому же, фолловеров удивил тот факт, что новостью о композиции поделилась только дочь Алсу. Неужели юный исполнитель не хочет похвастать перед поклонниками своей первой собственной песней?

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18 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
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Алсу

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Большое спасибо, что пишете про эту девочку! Я сегодня так переела, что двигаться не могла, а взглянула на пухленькую мордашку и все вышло естественным путем! Она действительно исцеляет своим творчеством! Так держать, дочь миротворицы! Пожалуй, песню пока слушать не буду, приберегу радикальное средство на новогодние праздники.

  • Подлая Алсу

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