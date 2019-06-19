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СМИ предполагают, что Гела Месхи увлекся молодой актрисой

После того, как стало известно о предстоящем разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи, в Сети стали припоминать, как звезды могли дать понять, что они больше не вместе. Как оказалось, о разрыве актеров можно было догадаться уже много недель назад. 
Гела Месхи, Екатерина Климова
Гела Месхи и Екатерина Климова

На днях источник, близкий к семье Екатерины Климовой и Гелы Месхи, сообщил журналистам, что знаменитости начали бракоразводный процесс. Пара была жената около 4 лет. 

Если верить источнику, инициатором развода стала актриса. Она подала на развод еще в конце мая. 

Узнав о расставании артистов, пользователи Сети стали вспоминать, как звезды могли намекнуть ранее о том, что они больше не вместе — несмотря на то, что они сами до сих пор не объявили о расставании. 

Екатерина Климова
 

А конце апреля в столице прошел Московский Международный Кинофестиваль. И Гела, И Екатерина были на нем — правда, в одиночку и в разные дни. 

Если присмотреться к снимку Климовой, то можно заметить, что уже тогда звезда сняла обручальное кольцо. 

Месхи тоже появился на фестивале без кольца. Кроме того, в те дни, за кулисами мероприятия фотографы отечественных СМИ сделали снимки Гелы... в объятиях другой женщины, сообщает портал «Комсомольская правда»

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    Журналисты считают, что в разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи может быть виновата актриса Катрина Асса
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Судя по снимкам, опубликованным в Сети, мужчину связывают довольно близкие отношения с актрисой из сериала «Улетный экипаж» Катриной Асси. Вполне возможно, что Гела и Катрин — просто очень близкие друзья. Впрочем, стоит только вспомнить, сколько других историй любви оканчивалось как раз-таки из-за того, что у одного из возлюбленных завязывалась «просто дружба» с представителем противоположного пола. 

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19 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, PhotoXPress.ru, @katrinassi/Instagram
Теги

Гела Месхи, Екатерина Климова, Иван Ургант

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • как вседа на фоне из инсты кузнечик а в жизни дама с огромной головой))

  • это ей аукнулось как она целовалась с Архиповым из группы "Челси" когда замужем была за Петренко. Прилетела обратка. Чего она хотела, она старше Месхи, да плюс у нее 3 детей от других отцов. Вот и проиграла молоденькой девочке.

  • Мда... сколько б ни пел дифирамбы Климовой, и , конечно, она красивая женщина, но соперница свежа и хороша, конечно, не сравнить

  • Какая страшная соперница, лицо широченное, бесформенное...

  • Победила молодость!

  • За кавказцев нечего вообще замуж идти, все они гуляки

  • Это настолько предсказуемо что даже лень комментировать..и кто-то ведь упорно будет писать,что выходить замуж надо непременно за мужчину лет на 10 моложе.Что только с таким есть будущее

  • Гость

    Это настолько предсказуемо что даже лень комментировать..и кто-то ведь упорно будет писать,что выходить замуж надо непременно за мужчину лет на 10 моложе.Что только с таким есть будущее

    Хотите дольше сохранить отношения с мужчиной-НИКОГДА не выходите за него замуж!

  • Сколько еще раз мужики должны опрокинут бабу чтобы последние уяснили что брак давно уже перешел в разряд атавизма?!

  • Гость

    Хотите дольше сохранить отношения с мужчиной-НИКОГДА не выходите за него замуж!

    Вот истина!!!

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