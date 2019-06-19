СМИ предполагают, что Гела Месхи увлекся молодой актрисой

После того, как стало известно о предстоящем разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи, в Сети стали припоминать, как звезды могли дать понять, что они больше не вместе. Как оказалось, о разрыве актеров можно было догадаться уже много недель назад.

Гела Месхи и Екатерина Климова

На днях источник, близкий к семье Екатерины Климовой и Гелы Месхи, сообщил журналистам, что знаменитости начали бракоразводный процесс. Пара была жената около 4 лет.

Если верить источнику, инициатором развода стала актриса. Она подала на развод еще в конце мая.

Узнав о расставании артистов, пользователи Сети стали вспоминать, как звезды могли намекнуть ранее о том, что они больше не вместе — несмотря на то, что они сами до сих пор не объявили о расставании.

А конце апреля в столице прошел Московский Международный Кинофестиваль. И Гела, И Екатерина были на нем — правда, в одиночку и в разные дни.

Если присмотреться к снимку Климовой, то можно заметить, что уже тогда звезда сняла обручальное кольцо.

Месхи тоже появился на фестивале без кольца. Кроме того, в те дни, за кулисами мероприятия фотографы отечественных СМИ сделали снимки Гелы... в объятиях другой женщины, сообщает портал «Комсомольская правда».



1 2 3 ... 10 Журналисты считают, что в разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи может быть виновата актриса Катрина Асса

Судя по снимкам, опубликованным в Сети, мужчину связывают довольно близкие отношения с актрисой из сериала «Улетный экипаж» Катриной Асси. Вполне возможно, что Гела и Катрин — просто очень близкие друзья. Впрочем, стоит только вспомнить, сколько других историй любви оканчивалось как раз-таки из-за того, что у одного из возлюбленных завязывалась «просто дружба» с представителем противоположного пола.