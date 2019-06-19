«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини

Сестра Дмитрия Маликова выступила против эйджизма и стереотипов, мешающих женщинам в любом возрасте выглядеть так, как им хочется, и посоветовала им не оправдываться за свой выбор.

На днях 42-летняя Инна Маликова подняла в своем Инстаграме животрепещущую тему: певица осудила общество за стереотипы в отношении артисток, чьи сценические костюмы кажутся «слишком откровенными», а фотографии в соцсетях — «непристойными».



«Сцена — это всегда эпатаж и яркие образы. Понятно, что каждый день никто так не одевается. Но почему-то на западе все спокойно воспринимают сценические образы, например, Джей Ло и Кайли Миноуг, которые в 50 лет не стесняются экспериментировать и носить мини», — заявила Инна.

Кроме того, она выразила возмущение эйджизмом, из-за которого женщины в 45 лет не могут позволить себе глубокие декольте и мини-платья. Инна уверена, что благодаря повышению уровня жизни и достижениям современной медицины каждая женщина может выглядеть «гораздо моложе своих сверстниц прошлого поколения».



«В 52 года можно выглядеть на 38, если не моложе. Разве плохо, когда все гармонично и красиво? Но почему-то это все равно вызывает волну негатива от окружающих, и именно женщин. Мой любимый комментарий: ''В вашем возрасте ноги-то пора уже прикрывать''! Мне кажется, что мы до сих пор живем в каких-то средневековых понятиях. Я сама человек очень консервативных взглядов. Но когда все гармонично, почему женщинам нужно оправдываться и отказываться от свободы выбора?», — поделилась звезда.

1 2 3 ... 10 Многие звезды получают массу негативных комментариев касательно их внешнего вида

Фолловеры поддержали позицию Инны и оставили ей слова благодарности: «Мало кто говорит о такой важной проблеме, спасибо вам, Инна!», «Меня тоже дергает от того, что после 50-ти по сложившемуся стереотипу общественное мнение против красоты твоих ног и ты обязательно должна их прикрывать», «Двойные стандарты, вот и все, иначе почему одним за декольте и голые ноги говорят ''браво'', а других клеймят и стыдят?».