Итальянский дизайнер оскорбил Мадонну, но затем извинился за свои грубые слова

Королева поп-музыки Мадонна не так давно решила поддержать итальянскую марку одежды, надев вещи бренда. Что-то нам подсказывает, что певица об этом уже пожалела.

На днях папарацци сфотографировали Мадонну в аэропорту Нью-Йорка. Звезда была одета в спортивный костюм County of Milan. И это почему-то очень возмутило Марсело Бурлона, креативного директора бренда. Да так, что он выразил все свое негодование на своей страничке в Фейсбуке. Бурлон выложил фото Мадонны и подписал его: «Наконец пришло время, когда Мадонна, la cessa, надела County of Milan. Гарантирую: эту одежду ей не дали бесплатно для рекламы». Стоит отметить, что la cessa на итальянском сленге означает «человек-туалет» и обычно используется как оскорбление.

На это заявление тут же обратил внимание инстаграм-аккаунт о моде Diet Prada: «Марсело Брулон доказал, что он — ''человек-помойка''. <…> Пришло время поставить его в один ряд с брендами-женоненавистниками (Стефано Габбана и Филипп Плейн, мы говорим о вас)».



Брулон поспешил удалить пост и извиниться. Он опубликовал заявление в Инстаграме, в котором отметил, что не хотел обидеть Мадонну: «Я совершил огромную ошибку и хотел бы прежде всего извиниться за свою глупость. Социальные сети — это инструмент, который может быть использован для смеха, но сегодня я понял, что его нельзя обращать против других людей. Я бы хотел попросить прощения у Мадонны и всех, кого я мог оскорбить, унизить и затронуть». Дизайнер также заявил, что часто использует выражение la cessa как обращение к людям, но не учел, что общение в Сети отличается от обычного разговора.



И хотя Марсело формально и принес свои извинения, ему мало кто поверил. «Это так бездушно», «Очевидно, он не писал это сам. Пиар так и сочится из текста», — такие комментарии оставляют подписчики Бурлона под его постом.