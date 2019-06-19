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Итальянский дизайнер оскорбил Мадонну, но затем извинился за свои грубые слова

Королева поп-музыки Мадонна не так давно решила поддержать итальянскую марку одежды, надев вещи бренда. Что-то нам подсказывает, что певица об этом уже пожалела.
Мадонна

На днях папарацци сфотографировали Мадонну в аэропорту Нью-Йорка. Звезда была одета в спортивный костюм County of Milan. И это почему-то очень возмутило Марсело Бурлона, креативного директора бренда. Да так, что он выразил все свое негодование на своей страничке в Фейсбуке. Бурлон выложил фото Мадонны и подписал его: «Наконец пришло время, когда Мадонна, la cessa, надела County of Milan. Гарантирую: эту одежду ей не дали бесплатно для рекламы». Стоит отметить, что la cessa на итальянском сленге означает «человек-туалет» и обычно используется как оскорбление.

На это заявление тут же обратил внимание инстаграм-аккаунт о моде Diet Prada: «Марсело Брулон доказал, что он — ''человек-помойка''. <…> Пришло время поставить его в один ряд с брендами-женоненавистниками (Стефано Габбана и Филипп Плейн, мы говорим о вас)».

Брулон поспешил удалить пост и извиниться. Он опубликовал заявление в Инстаграме, в котором отметил, что не хотел обидеть Мадонну: «Я совершил огромную ошибку и хотел бы прежде всего извиниться за свою глупость. Социальные сети — это инструмент, который может быть использован для смеха, но сегодня я понял, что его нельзя обращать против других людей. Я бы хотел попросить прощения у Мадонны и всех, кого я мог оскорбить, унизить и затронуть». Дизайнер также заявил, что часто использует выражение la cessa как обращение к людям, но не учел, что общение в Сети отличается от обычного разговора.

И хотя Марсело формально и принес свои извинения, ему мало кто поверил. «Это так бездушно», «Очевидно, он не писал это сам. Пиар так и сочится из текста», — такие комментарии оставляют подписчики Бурлона под его постом.

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19 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Мадонна

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