Тело Майкла Джексона было кремировано, и теперь его дети носят прах в специальных кулонах

Споры вокруг личности Майкла Джексона не утихают и спустя 10 лет после его смерти. Поведение и поступки признанного короля поп-музыки порой казались странными даже его фанатам. Недавно выяснилось, что и похороны музыканта были далеко не обычными.

Источник, близкий к семье Майкла Джексона, поведал порталу RadarOnline, что тело певца было тайно кремировано. И теперь его дети... носят прах отца в специальных кулонах, выполненных в форме разбитого сердца. «Пэрис и ее братья редко носят ожерелья на публике. Они держат украшения дома, так как боятся потерять все, что осталось от их отца», — рассказал инсайдер.

Как сообщается, оставшийся прах был захоронен под грушевым деревом на ранчо Джексона «Неверленд». Инсайдер также отметил, что факт кремации будет негативно воспринят как его поклонниками, так и хейтерами. Последние уже делали заявления о необходимости использования его ДНК для раслледования дела о педофилии.

1 2 3 ... 10 Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Похороны состоялись 7 июля в Лос-Анджелесе. Гроб музыканта был закрытым. Никакой информации по поводу местонахождения его тела с тех пор не появилось.