Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тело Майкла Джексона было кремировано, и теперь его дети носят прах в специальных кулонах

Споры вокруг личности Майкла Джексона не утихают и спустя 10 лет после его смерти. Поведение и поступки признанного короля поп-музыки порой казались странными даже его фанатам. Недавно выяснилось, что и похороны музыканта были далеко не обычными.

Источник, близкий к семье Майкла Джексона, поведал порталу RadarOnline, что тело певца было тайно кремировано. И теперь его дети... носят прах отца в специальных кулонах, выполненных в форме разбитого сердца. «Пэрис и ее братья редко носят ожерелья на публике. Они держат украшения дома, так как боятся потерять все, что осталось от их отца», — рассказал инсайдер.

Как сообщается, оставшийся прах был захоронен под грушевым деревом на ранчо Джексона «Неверленд». Инсайдер также отметил, что факт кремации будет негативно воспринят как его поклонниками, так и хейтерами. Последние уже делали заявления о необходимости использования его ДНК для раслледования дела о педофилии.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Похороны состоялись 7 июля в Лос-Анджелесе. Гроб музыканта был закрытым. Никакой информации по поводу местонахождения его тела с тех пор не появилось.

Перейти к обсуждению


19 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Майкл Джексон, Пэрис Джексон

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.